В Сенате США призвали расследовать отказ Маска включать Starlink вблизи Крыма

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Сенатор США Элизабет Уоррен потребовала начать расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск сообщил, что ограничил для украинских войск работу Starlink в районе Черного моря, передает Bloomberg.
Напомним, ранее бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения.
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Екатерина Коршунова