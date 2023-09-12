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В Сенате США призвали расследовать отказ Маска включать Starlink вблизи Крыма

12 сентября 2023, 12:35
Фото: iStock/AdrianHancu

Фото: iStock/AdrianHancu

Сенатор США Элизабет Уоррен потребовала начать расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск сообщил, что ограничил для украинских войск работу Starlink в районе Черного моря, передает Bloomberg.

Уоррен призвала Конгресс расследовать эту ситуацию, а также заявила, что США необходимы «адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером». Политик подчеркнула, что Минобороны США должно пересмотреть контракт с компанией Илона Маска.

Напомним, ранее бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения.

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Постпредство при ЕС: союз хочет сделать въезд для россиян фактически невозможным
12 сентября 2023, 13:00

Фото: iStock/butenkow

В постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. 

Напомним, представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри сообщил, что в Европейской комиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, которые въезжают на территорию Евросоюза, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. 

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В офисе Зеленского оскорбили ООН и МАГАТЭ
Подоляк: ООН и МАГАТЭ – фиктивные организации с мусорными оценками
12 сентября 2023, 12:59

Фото: iStock/sandsun

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк крайне резко высказался об ООН и МАГАТЭ. Об этом сообщает «Новое издание».
По его словам, ООН – это «контора по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест он назвал лишь фиктивными организациями, которые просто дают «мусорные оценки». 

Кроме того, Подоляк выразил уверенность в том, что при отсутствии этих организаций решение любых вопросов было бы более оперативным и эффективным. 

Напомним, некоторое время назад Подоляк нелестно высказывался и о Ватикане. Он заявлял, что посредничество Ватикана по Украине невозможно в связи с «пророссийскостью» папы.

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#оон
#магатэ
#украина
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Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин: мандат российских миротворцев в Карабахе всё еще действует
12 сентября 2023, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
Путин подчеркнул, что вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток», «конечно, никуда не делись». Российский лидер также выразил надежду на то, что руководство Азербайджана не заинтересованы в «этнических чистках».

Напомним, ранее глава российского государства заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге. 

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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#путин
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В офисе Зеленского открыто оскорбили Индию и Китай
Подоляк открыто заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал
12 сентября 2023, 12:21

Фото: iStock/alzay

Индия и Китай имеют слабый интеллектуальный потенциал и не разбираются в реалиях современного мира. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают», - заявил Подоляк интервью украинскому изданию «Новое издание».

Он также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами. При этом Подоляк упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.

Накануне он также заявил, что ООН является фиктивной организацией и от нее не стоит ожидать каких-либо действенных решений.

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#страны
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#интервью
#оон
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Путин оценил возможность восстановления экономики Украины
Путин усомнился, что кто-то будет восстанавливать Украину после окончания СВО
12 сентября 2023, 12:20

Фото: iStock/alzay

Российский лидер Владимир Путин усомнился в том, что после окончания боев на территории Украины там начнется процесс восстановления экономики. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Вы сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, чтобы они были членами каких-то организаций – НАТО, там, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть, они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны – им нужно, чтоб их кто-то прикрывал, иначе они не смогут», - уточнил Путин. 

Он выразил уверенность в том, что Украина будет нуждаться в денежных средствах от различных фондов. Кроме того, по его мнению, киевский режим не стремится к миру, так как в случае завершения боев нужно будет отвечать перед гражданами за экономическую и социальную сферы. 
 
«Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь в этом», - подытожил Путин. 

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Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин
12 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/ffikretow

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге. Путин отметил, что Россия не имеет к этому решению отношения.

Напомним, ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта. До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Песков анонсировал участие Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына
12 сентября 2023, 12:11

Фото: Сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, отдельная встреча и переговоры министров обороны России и КНДР не планируется. 

«Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина», - уточнил Песков. 

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируются его переговоры с Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.

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#кндр
#рф
#переговоры
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Песков: Зерновая сделка находится «на стопе»
12 сентября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по состоянию на сегодняшний день зерновая сделка находится «на стопе», а движений по ее возобновлению пока нет.
«На стопе», - ответил Песков на вопрос о состоянии зерновой сделки.

Он также добавил, что никаких подвижек в этом вопросе на сегодняшний день нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Он отметил, что единственный способ возобновить черноморскую инициативу – это «ослабить санкции» против России, которые мешают стране импортировать сельскохозяйственное оборудование.



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#соглашения
#турция
#ес
#рф
#переговоры
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Путин обратился к США по поводу переговоров с Украиной
Путин: США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с РФ
12 сентября 2023, 11:48

Фото: Сайт Кремля

Если США уверены, что Украина готова к переговорному процессу, пусть они отменят указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.

«Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», - уточнил Путин. 

Некоторое время назад американский госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что киевские власти якобы готовы к началу переговоров с РФ. Однако, тогда он отмечал, что Украина пойдет на это лишь в том случае, если инициатива будет исходить именно от российской стороны. 
    
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#сша
#владимир путин
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#украина
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