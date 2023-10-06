В Сербии предрекли, что зимой на Украине будет еще хуже

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Предстоящая зима для Украины станет старшее предыдущей из-за проблем в сфере энергоснабжения. Об этом заявил обозреватель сербского издания «Политика» Деян Новакович.
По мнению Новаковича, власти Киева не пытаются утаить страх, который возник из-за проблем с подачей электричества в зимний период.
«Союзники помогают Украине финансами и рабочей силой, благодаря чему местные инженеры работают день и ночь, чтобы вовремя восстановить все, что нужно, до предстоящего холодного сезона», — заявил журналист.
Ранее сообщалось, что в США испугались испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак