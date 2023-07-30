Сербская газета Politika пишет о том, что благодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своей зависимой позиции могут побудить Запад искать нового лидера для Украины.
Автор статьи отмечает, что обвинения в неблагодарности, адресованные Зеленскому, являются лишь верхушкой айсберга общего недовольства, которое разделяют союзники украинского президента.
Издание считает, что Зеленский забывает о своей зависимости.
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«Это недовольство, возможно, не приведет к прекращению поддержки Украины, но оно явно послужит Зеленскому сигналом о том, что на его месте могут найти более благодарного лидера», — говорит журналист.
«Он не должен терять из виду, кто является главным в доме», — подчеркивает автор.По его прогнозам, Зеленскому грозит утрата президентской должности.
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Артем Кузьмин