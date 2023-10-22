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Личный номер телефона премьера Британии Риши Сунака оказался общедоступным.
Газета Sun сообщает, что номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака слили в интернет.
В социальных сетях пранкеры выложили аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. Этот номер Сунак использовал много лет подряд. Уточняется, что премьеру выдали новый отдельный номер, когда он вступил в должность.
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В социальных сетях пранкеры выложили аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. Этот номер Сунак использовал много лет подряд. Уточняется, что премьеру выдали новый отдельный номер, когда он вступил в должность.
«Однако онлайн-видео... показывает, что прошлый номер продолжает работать», - сказано в материале.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.Читайте также:
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Мария Фирсова