В сети появились кадры прибытия Лаврова в ЮАР, его поприветствовали традиционным танцем

Фото: kremlin.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС, там его тепло встретили традиционными африканскими танцами, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Ранее Лавров заявил, что ядерное сдерживание в настоящее время представляет собой единственный ответ на определенные угрозы безопасности России. Министр подчеркнул, что НАТО, грубо нарушая принцип неделимости безопасности, объявила себя ядерным союзом и поставила цель «стратегического поражения» России.
Читайте также:
Патрушев рассказал о глобальной угрозе со стороны НАТО на Дальнем Востоке
Путин во вторник примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции
Захарова призвала Украину готовиться к кризису, схожему с ситуацией на Гаити
Евгения Парфентьева