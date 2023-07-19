МК: Появилось видео с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Белоруссии

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
На видеоролике глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к бойцам и заявил, что после Беларуси, компания отправится в Африку.
По словам Пригожина, какое-то время бойцы ЧВК будут находится на территории Белоруссии, сообщает издание МК.
Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что за то время, пока компания будет находиться в республике, она сделает белорусскую армию второй армией мира. Он также отметил, что в случае возникновения необходимости, бойцы будут готовы вступиться за страну. Пригожин добавил, что после Беларуси, «Вагнер» намерен отправится в Африку.
Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
Лукашенко не исключил задействование ЧВК «Вагнер» для обороны
Командир «Ахмата» рассказал про обстановку в зоне СВО после ухода ЧВК «Вагнер»
Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что за то время, пока компания будет находиться в республике, она сделает белорусскую армию второй армией мира. Он также отметил, что в случае возникновения необходимости, бойцы будут готовы вступиться за страну. Пригожин добавил, что после Беларуси, «Вагнер» намерен отправится в Африку.
«Собираемся с силами, и в новый путь в Африку», - сообщил глава ЧВК Пригожин.Читайте также:
Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
Лукашенко не исключил задействование ЧВК «Вагнер» для обороны
Командир «Ахмата» рассказал про обстановку в зоне СВО после ухода ЧВК «Вагнер»
Анастасия Крестьянова