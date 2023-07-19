МК: Появилось видео с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Белоруссии

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не была замечена в поддержке СВО, а потому продолжит свою деятельность в МОК. Она назвала полученное ею воинское звание майора «номинальным», что вызвало неодобрение министра спорта РФ Олега Матыцина.