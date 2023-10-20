В Севастополе над морем сбита украинская ракета

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
В Севастополе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морем сбита вражеская ракета. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все городские службы находятся в готовности и продолжают контролировать обстановку.
18 октября российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Уточнялось, что киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма.
Читайте также:
ПВО сбила воздушную цель в Ростовской области
Губернатор Развожаев: Атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе ракета была французской
Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе была сбита ракета
Элина Позднякова