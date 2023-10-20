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В Севастополе над морем сбита украинская ракета

Развожаев: в Севастополе работает система ПВО
20 октября 2023, 18:22
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Севастополе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морем сбита вражеская ракета. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все городские службы находятся в готовности и продолжают контролировать обстановку.


Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Угроза сохраняется до сих пор.

18 октября российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Уточнялось, что киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма.

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#ракета
#telegram
#пво
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ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье
Сальдо: ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье
20 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/3D_generator

ВСУ атаковали ракетами Крым и Приазовье. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 — 15 ракет, в том числе — переделанных С200», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над территорией Херсонской области было сбито пять украинских ракет. Три штуки в Каховском и две в Геническом округе. 
Сальдо похвалил российскую систему противовоздушной обороны за успешную работу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита вражеская ракета.

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#ракета
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#telegram
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Швеция может начать депортировать тех, кто поддерживает ХАМАС
20 октября 2023, 17:36

Фото: iStock/WDnet

Швеция может начать депортировать из страны тех, кто проявляет симпатию к палестинскому движению ХАМАС. Об этом рассказала министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард, передает газета Aftonbladet.
«Если человек выбирает чествовать ту смерть, которую распространяет террор, то можно в самом деле поставить вопрос о том, не лишился ли он права находиться здесь», - считает Стенергард.

Ранее издание Financial Times написало, что обстрелы Израиля сектора Газа негативно повлияли на дипломатические усилия стран Запада, которые пытались перетянуть Глобальный Юг на сторону Украины. Кризис на Ближнем Востоке стал подарком небес для России, и Москва перестала быть мировым изгоем. На протяжении проведения спецоперации США, Великобритания, Франция и другие страны Евросоюза активно пытались доказать всему международному сообществу, что это борьба авторитаризма с демократией, то есть зла с добром.

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Бывший британский премьер Джонсон предостерег США от трагической ошибки
Джонсон: Сокращение помощи Украине в пользу Израиля станет трагической ошибкой
20 октября 2023, 17:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США может допустить «трагическую ошибку», если сократит военную помощь Украине на фоне эскалации конфликта в Изариле, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Telegraph.
«Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

По мнению бывшего премьера, Украина и Израиль борются за одни и те же ценности. Именно поэтому, Вашингтону необходимо продолжать помогать как Киеву, так и Иерусалиму, ведь оба эти государства заслуживают поддержки со стороны западных союзников.

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Появились подробности о планах наземной операции Израиля в Газе
Галант: план операции Израиля в Газе состоит из трех этапов
20 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/e-crow

План наземной операции Израиля в секторе Газа состоит из трех этапов. Подробности раскрыл министр обороны Йоав Галант, передает местное издание 13tv.
«Мы находимся на первом этапе, на котором происходит военная кампания по огневому поражению, а затем начнётся наземная операция, цель которой состоит в том, чтобы уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы нейтрализовать и уничтожить ХАМАС», - заявил Галант.

По его словам, второй этап охарактеризуется уменьшением интенсивности боевых действий для подавления очагов сопротивления.

На третьем этапе Израиль планирует создать в секторе Газа режим безопасности, а также новую реальность для жителей Израиля и прилегающих территорий.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что причины, по которым ещё не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими.

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#операции
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На границе с Эстонией таможенники отобрали у российских туристов вешалки
20 октября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Grigorev_Vladimir

Эстонские таможенники отобрали у туристов две вешалки для одежды. Служители закона просто стремились полностью соблюсти санкционный запрет на экспорт древесины из России.
Об этом рассказал порталу TourDom возвращавшийся из отпуска, проведенного в России, житель Юрмалы Артур. На пограничном пункте Шумилкино-Лухамаа он чуть было не лишился всех подарков. Отец жены Артура, столяр по профессии, сделал в подарок дочери и зятю красивые деревянные вешалки для халатов. В машине они занимали место, и таможенники сразу обратили на них внимание и страшно обрадовались. 

Артуру предложили на выбор два варианта: заплатить штраф 600 евро и ехать дальше с вешалками либо отправить их на утилизацию. Пришлось оставить подарок на таможне. Также, по словам Артура, таможенники хотели забрать набор кастрюль, который он тоже вез из России. Выручило то, что один из служащих оказался старым знакомым. Он велел Артуру быстро спрятать кастрюли, пока не увидел коллега, и ехать дальше. Так мужчина и сделал.

По словам Артура, отбирать любые изделия из дерева и металла эстонцы на таможне начали еще в 2022 году. Их можно понять: вешалки — значимое стратегическое сырье.

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#эстония
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Ветеран спецназа Сыртланов объяснил цели военных учений ЕС отдельно от НАТО
20 октября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/butenkow

Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов заявил, что Европейский союз стремится провести свои военные учения без НАТО для того, чтобы продемонстрировать некую независимость от альянса.
«Эти учение являются даже не игрой мускулов, а, может быть, демонстрацией того, что у Евросоюза есть какие-то воинские формирования. С самого начала образования ЕС у них была задача иметь самостоятельные военные силы быстрого развёртывания на случай каких-либо ЧС. Этот вопрос у них витает в воздухе, дабы быть в какой-то степени независимыми от НАТО», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Сыртланов.

Вместе с тем цели, задачи и финансирование у ЕС на военную подготовку значительно отличаются от НАТО, и в ЕС это все прекрасно понимают, добавил эксперт.

До этого сообщалось, что Европейский Союз намерен провести независимые от НАТО военные учения на юге Испании.

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#военные
#учения
#ес
#нато
#евросоюз
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«Прожженный цинизм»: Лавров ответил Киеву о выгоде РФ в конфликте Израиля
Лавров назвал прожженным цинизмом слова Киева о выгоде РФ в конфликте Израиля
20 октября 2023, 17:04

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на слова Киева о том, что России выгоден конфликт между Израилем и Палестиной, в эфире программы «60 минут».
«Это циники, прожженные совершенно. У них единственная задача, чтобы про них не забыли, а про них могут забыть и не потому, что это нам захотелось, а потому, что в мире, к сожалению, происходят другие конфликты и складываются иные кризисные ситуации», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Он также отметил, что ситуацию в мире постоянно меняется, а вместе с ней меняются и приоритете Соединенных Штатов. Россия же к этому не имеет никакого отношения. 

Ранее Лавров заявил, что Украина многим надоела в Европе, а ситуация держится на плаву по инерции.

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#сергей израиль
#палестина
#конфликт
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Кремль отверг свою причастность к диверсии на газопроводе между Эстонией и Финляндией
Песков: Россия не имела отношения к подрыву газопровода Balticconnector
20 октября 2023, 17:01

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.
Напомним, 8 октября газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Специалисты двух стран, контролирующие работу газопровода, заметили, что давление в магистрали сильно упало. 
 
10 октября финская сторона допустила, что повреждение газопровода могло произойти под воздействием внешних факторов. По факту инцидента специальные комитеты стран инициировали расследование. 
Прежде президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, заявил, что к подрыву газопровода могла быть причастна Россия. 

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#песков
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Глава Карабаха Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики
Глава НКР Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики
20 октября 2023, 16:54

Фото: iStock/scaliger

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил, что его указ не сможет её упразднить. Об этом он сообщил в ходе акции протеста выходцев из республики у представительства НКР в Ереване, передаёт ТАСС.
Шахраманян отметил, что у подписанного им указа упразднения республики есть как положительные, так и отрицательные стороны. Но он никак не повлияет на целостность республики, созданной народом.

Также глава НКР добавил, что ему пришлось подписать этот указ, поскольку в противном случае азербайджанские военные вошли бы в Степанакерт.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте, после чего выступил с речью. 

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#нагорный карабах
#указ
#армения
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#конфликт
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