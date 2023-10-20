В Севастополе над морем сбита украинская ракета

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил, что его указ не сможет её упразднить. Об этом он сообщил в ходе акции протеста выходцев из республики у представительства НКР в Ереване, передаёт ТАСС.