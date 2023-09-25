В Севастополе объявлена воздушная тревога

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25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о воздушной тревоге. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. Причина воздушной тревоги не уточняется.
Кроме того, с 9 вечера перекрыто движение транспорта на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал Baza.
Также Михаил Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами.
Напоминаем, что в пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар силами украинской армии по штабу Черноморского флота в Севастополе. Обломки от ракеты разлетелись на сотни метром вокруг театра Луначарского. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. От атаки пострадало 6 человек.
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Также Михаил Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами.
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Алина Юрчак