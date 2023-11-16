В СФ призвали Зеленского перестать выдвигать условия по завершению конфликта

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Продолжая диктоваться собственные условия по миру на Украине, президент Владимир Зеленский рискует потерять больше территорий. Такое мнение выразил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Чем дольше Зеленский будет президентом Украины, тем меньше будет территория Украины. Чем дальше он будет диктовать условия, тем от Украины будет оставаться все меньше и меньше территорий», - цитирует РИА Новости слова Цекова.
Таким образом, он уверен, что конфликт закончится исключительно на условиях России без участия Зеленского. Цеков считает, что рано или поздно к власти на Украине придут нормальные люди, и они смогут договориться с Россией.
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Элина Позднякова