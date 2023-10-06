В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», который в этом году проходил в Сочи. В рамках мероприятия глава государства обсудил вопросы, посвященные российской экономике, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, скандал в канадском парламенте и оценил возможность применения ядерного оружия. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще важные заявления сделал президент и какие подробности вскрылись в ходе расследования по факту крушения самолета, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.