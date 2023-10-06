В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице

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Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наряду с другими решениями Нобелевского комитета по премиям в этом году премия мира носит явно политизированный характер, и, видимо, так и должна восприниматься», — отметил Карасин.
Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Ей присудили премию за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». На данный момент Мохаммади отбывает тюремный срок.
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