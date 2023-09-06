В школе Долгопрудного прошла областная противопожарная тренировка

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В Подмосковье прошёл единый областной день противопожарных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, тренировочные эвакуации прошли более чем на 4,5 тыс объектах. Это образовательные учреждения, торгово-развлекательные комплексы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения.
В тренировке принял участие и коллектив школы №11 Долгопрудного, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Услышав вой сирены и объявление о необходимости покинуть здание, школьники под наблюдением учителей организованными группами направились к пожарным выходам и собрались на школьном стадионе. Оперативно прибывший пожарный расчёт начал ликвидировать условное возгорание.
Дополнительно были проверены системы противопожарной защиты и инженерного оборудования объектов.
По итогам мероприятия будет дана оценка действиям сотрудников школы, проведён разбор хода учений, даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.
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Дополнительно были проверены системы противопожарной защиты и инженерного оборудования объектов.
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Лора Луганская