В Штабе общественного наблюдения обсудили выдвижение кандидатов в губернаторы Подмосковья

Фото: Общественная палата МО
В кампании по выборам губернатора Московской области участвуют выдвиженцы четырёх ключевых парламентских партий, представляющих интересы подавляющего большинства жителей региона. Об этом заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она выступила в Раменском на круглом столе по итогам завершения выдвижения кандидатов.
«Избирком Московской области зарегистрировал четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва, Кирилла Жигарева, Александра Наумова и Анатолия Никитина. Все они прошли предусмотренные законом процедуры и собрали необходимое количество подписей. Таким образом, в выборах участвуют выдвиженцы четырёх ключевых парламентских партий», – отметила Дмитриева.Важное значение для избирателей приобрела конкуренция репутаций кандидатов, сказал председатель общественной наблюдательной комиссии, член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
«Аналитики глубоко изучили программы партий и их кандидатов, из которых следует, что программы сохраняют широкий «патриотический консенсус» вокруг основных направлений развития страны. Вне этого поля осталась совсем небольшая часть политических сил, которая находится в состоянии кризиса и не имеет заметной поддержки гражданского общества», – отметил Леонов.Обсуждали и организацию выборов на присоединённых территориях России. Партии заранее открыли там свои региональные отделения и начали эффективно работать с населением.
Ситуационный центр Штаба общественного наблюдения начнёт работу 1 сентября вместе со стартом голосования на территории новых регионов. В Московской области временно находятся более 30 тыс жителей этих регионов, которые смогут голосовать за кандидатов, прошедших регистрацию на этих территориях. За законностью голосования в Подмосковье будут следить наблюдатели от Общественной палаты региона.
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Лора Луганская