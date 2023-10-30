В швейцарском МИД заявили, что готовы обсудить «формулу мира» России

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Швейцария готова к обсуждению пунктов, предложенных в рамках «формулы мира» и обсуждаемых с Украиной, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер в беседе с «РИА Новости».
«Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов», - прокомментировал ситуацию Эльчингер.
Он также отметил, что встреча на Мальте позволила позволила коллегам обменяться мнениями относительно возможных мирных переговоров.
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Евгения Парфентьева