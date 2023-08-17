В Швеции повышен уровень террористической угрозы

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Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5. Об этом сообщила глава шведской службы безопасности Шарлотт фон Эссен.
Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции, её слова приводит The Local.
По ее словам, ситуация, связанная с безопасностью в стране, ухудшается. Она также заявила, что обстановка, вероятно, будет сохраняться на протяжении длительного времени. Шарлотт фон Эссен отметила, что решение о повышении уровня террористической угрозы, согласовано с военной разведкой страны.
По мнению авторов статьи, угроза совершения террористических актов связана с акциями сожжения Корана, которые были допущены.
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По ее словам, ситуация, связанная с безопасностью в стране, ухудшается. Она также заявила, что обстановка, вероятно, будет сохраняться на протяжении длительного времени. Шарлотт фон Эссен отметила, что решение о повышении уровня террористической угрозы, согласовано с военной разведкой страны.
По мнению авторов статьи, угроза совершения террористических актов связана с акциями сожжения Корана, которые были допущены.
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Анастасия Крестьянова