В Швеции публично сожгли чучело Эрдогана

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Перед зданием парламента Швеции сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
Швеция в настоящее время ожидает одобрения Турции на вступление в НАТО. Генсек альянса Столтенберг выразил надежуд, что Анкара утвердит членство страны. При этом, в Турции заявили, что давление на неё в этом вопросе бесполезно и недопустимо.
Турецкое издание сообщает, что в Швеции наблюдаются постоянные нападки на национальные и духовные ценности Турции,. Так сторонники террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещённой на территории Турции, сожгли чучело Эрдогана перед зданием шведского парламента. Этим они высказали своё несогласие с планами правительства о вступлении в альянс. При этом сотрудники полиции, находившиеся поблизости, не стали пресекать их действия, а просто наблюдали за происходящим.
Отмечается, что сторонники РПК не впервые совершают такие антитурецкие акции.
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Турецкое издание сообщает, что в Швеции наблюдаются постоянные нападки на национальные и духовные ценности Турции,. Так сторонники террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещённой на территории Турции, сожгли чучело Эрдогана перед зданием шведского парламента. Этим они высказали своё несогласие с планами правительства о вступлении в альянс. При этом сотрудники полиции, находившиеся поблизости, не стали пресекать их действия, а просто наблюдали за происходящим.
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Анастасия Чинкова