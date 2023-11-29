В Швеции раскрыли, когда Турция ратифицирует заявку на членство в НАТО

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
В течение ближайших недель Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.
Во время беседы с журналистами глава МИД рассказал, что накануне встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который объявил о скорой ратификации договора. Он отметил, что усердно работает над этим вопросом.
Билльстрём отметил, что турецкая сторона во время обсуждения не ставила новых условий или требований Швеции.
Ранее турецкий парламентский комитет по иностранным делам принял решение приостановить обсуждение законопроект об утверждении протокола о членстве Швеции в НАТО.
Читайте также:
В Турции потребовали отозвать рассмотрение заявки Швеции о вступлении в НАТО
В Турции призвали парламент обсудить выход из НАТО вместо членства в нём Швеции
Раскрыты последствия вступления Швеции в НАТО
Билльстрём отметил, что турецкая сторона во время обсуждения не ставила новых условий или требований Швеции.
Читайте также:
В Турции потребовали отозвать рассмотрение заявки Швеции о вступлении в НАТО
В Турции призвали парламент обсудить выход из НАТО вместо членства в нём Швеции
Раскрыты последствия вступления Швеции в НАТО
Анастасия Чинкова