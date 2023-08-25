В Сирии два истребителя «коалиции» F-35 опасно сблизились с российским Су-35

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Два истребителя F-35 международной коалиции во главе с США допустили опасное сближение с боевым самолетом Су-35 ВКС России на высоте около 6,5 тысячи метров в районе Эт-Танф в Сирии.
Вадим Кулить отметил, что российский пилот проявил высокий профессионализм и вовремя предпринял меры, позволившие избежать столкновения, к которому легко могли привести опасные маневры истребителей F-35.
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