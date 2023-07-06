В Сирии начались совместные учения ВКС РФ и сирийских ВВС

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Совместные учения Воздушно-космических сил России и сирийских Военно-воздушных сил стартовали в Сирии.
В ходе совместных тренировок, будет проверена эффективность системы российской ПВО, также будут обработаны вопросы контроля воздушного пространства Сирии. В ведомстве отметили, что на первом этапе учений будут задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы, которые будут отрабатывать совместные действия по отражению атаки противника.
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Анастасия Крестьянова