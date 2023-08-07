В Сирии погибли четыре военных после израильского авиаудара

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В результате авиаудара ВВС Израиля по пригородам Дамаска четыре сирийских военных погибли, а еще четверо были ранены, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство обороны.
«Наши силы ПВО отработали и уничтожили часть ракет. Однако из-за этой агрессии четыре наших военных погибли, еще четверо получили ранения, также был нанесен материальный ущерб», — утверждается в комментарии ведомства.Читайте также:
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