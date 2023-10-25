В сирийской провинции Дераа погибли 8 сирийских военных

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8 сирийских военных погибли во время израильских авиаударов в провинции Дераа.
Восемь сирийских военных скончались, семь оказались ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа, юг Сирии. Об этом сообщает министерство обороны САР.
Ранее израильская армия обороны сообщила, что нанесла удары по военной инфраструктуре армии Сирии.
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Ранее израильская армия обороны сообщила, что нанесла удары по военной инфраструктуре армии Сирии.
«Сегодня приблизительно в 01.45 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот. Нанёс удары по ряду военных позиций в провинции Дераа. В результате 8 военных погибли, ещё 7 пострадали, нанесен материальный ущерб», - приводит РИА Новости заявление минобороны Сирии.Читайте также:
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Мария Фирсова