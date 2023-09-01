В Sky News объяснили, как отставка британского министра обороны скажется на Украине

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Киевский режим еще пожалеет об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, заявил эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн в интервью Sky News.
«О его (Бена Уоллеса) отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве. Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль», - прокомментировал ситуацию Уайкорн.
Эксперт отметил, что Уоллес активно поддерживал политику, проводимую Зеленским, однако, Шаппс имеет совершенно другой темперамент и опыт, потому, скорее всего, на столь ярую поддержку с его стороны киевским властям рассчитывать не стоит.
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