В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия

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Министр обороны Словакии Мартин Скленар заявил, что Словакия не видит причин для размещения ядерное оружие в Центральной Европе. Об этом пишет словацкое издание pravda.sk.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что делает заявления о желании разместить в стране ядерное оружие США, так как это поможет укрепить безопасность Польши.
Министр обороны Словакии дополнил, что своим национальным правом Польша определяет характер того, что хочет иметь на своей территории ради гарантий безопасности.
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«Рекомендуем спросить у представителей Польши, что их ведет к таким запросам», — отметил Скленар.
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Екатерина Коршунова