В Словакии озвучили возмутительный факт об беженцах с Украины

Фото: istock / Derek Brumby
Словаки возмущены, что правительство страны помогают украинским беженцам, а не своим же гражданам. Об этом рассказал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.
Миндер отправился в деревню Чонковце, которая находится в 10 км от словацко-украинской границы. Как отмечает журналист, практически половина жителей деревни из 540 проголосовала за партию Smer, которая выступает против поддержки Украины.
«За последний год настроение здесь изменилось. Мы готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Миндер.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что решила остановить предоставление нового пакета военной помощи Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках
Задержанный мужчина узнал в полицейском порномодель
Назван способ получения пособия от работодателя при выходе на пенсию
Алина Юрчак