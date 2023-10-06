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В Словакии озвучили возмутительный факт об беженцах с Украины

FT: Граждане Словакии возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях
06 октября 2023, 08:15
Фото: istock / Derek Brumby

Фото: istock / Derek Brumby

Словаки возмущены, что правительство страны помогают украинским беженцам, а не своим же гражданам. Об этом рассказал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

Миндер отправился в деревню Чонковце, которая находится в 10 км от словацко-украинской границы. Как отмечает журналист, практически половина жителей деревни из 540 проголосовала за партию Smer, которая выступает против поддержки Украины.

«За последний год настроение здесь изменилось. Мы готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Миндер.

По мнению журналиста, победа партии Smer на выборах парламента говорит об ослаблении поддержки Киева со стороны Запада.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что решила остановить предоставление нового пакета военной помощи Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#словакия
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В Соединенных Штатах предупредили о начале разрушительной войны в Европе
Полковник Макгрегор: Непризнание интересов РФ приведет к разрушительной войне
06 октября 2023, 07:45

Фото: istock / sinonimas

Непринятие Западом интересов национальной безопасности Российской Федерации может стать началом разрушительной войны в Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter). Информацию сообщает РИА Новости.

По мнению бывшего советника, США с союзниками должны сделать неприятный выбор.

«Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну», – заявил Макгрегор.
Москва уже не раз предупреждала страны Запада, что поставки оружия и техники Украине ничего не меняют и только затягивают конфликт. По совам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в противостоянии не только поставками вооружения, но и подготовкой кадров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Дуглас Макгрегор назвал просьбы украинского президента Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны

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#нато
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В Сербии предрекли, что зимой на Украине будет еще хуже
«Политика»: Предстоящая зима для Украины окажется хуже предыдущей
06 октября 2023, 07:34

Фото: istock / finwal

Предстоящая зима для Украины станет старшее предыдущей из-за проблем в сфере энергоснабжения. Об этом заявил обозреватель сербского издания «Политика» Деян Новакович.

По мнению Новаковича, власти Киева не пытаются утаить страх, который возник из-за проблем с подачей электричества в зимний период. 

«Союзники помогают Украине финансами и рабочей силой, благодаря чему местные инженеры работают день и ночь, чтобы вовремя восстановить все, что нужно, до предстоящего холодного сезона», — заявил журналист.
Новакович добавил, что процесс идет сложно. Кроме того, подготавливаться к морозам энергетикам Украины приходится вместе с регулярным обслуживанием систем, большинство из которых уже считаются устаревшими.

Ранее сообщалось, что в США испугались испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
Профессор Сакс: американская русофобия берет свое начало в Британской империи
06 октября 2023, 06:55

Фото: iStock/nevenmn

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что американская русофобия имеет исторические корни в Британской империи. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что Британская империя проявляла сильное желание ослабить Россию, и эта тенденция можно проследить уже с XIX века и далее.
По словам ученого, именно влияние Британской империи способствовало закреплению русофобии в американской культуре. Джеффри Сакс также отметил, что британцы до сих пор сохраняют в себе чувство империи, что побуждает их поддерживать любые конфликты с Россией с энтузиазмом.

Он также уточнил, что в Великобритании были тепло встречены украинские контрнаступательные операции, несмотря на их значительные потери, и заключил, что ненависть к России может быть ослепляющей для британцев.

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В США испугались испытаний крылатой ракеты «Буревестник»
Майор американской армии Лайонс: «Буревестник» может поражать цели в США
06 октября 2023, 06:35

Фото: iStock/vadimrysev

Майор американской армии в отставке Майк Лайонс выразил опасения относительно российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которая, по его словам, имеет потенциал поражать цели на территории США.
В интервью CBS News Лайонс отметил, что данное оружие является экзотическим из-за использования ядерной энергии для привода ракеты.

Он подчеркнул, что это дает России возможность увеличить дальность полета оружия малой мощности, потенциально ядерного, и позволяет ракете преодолевать десятки тысяч миль.

Согласно Лайонсу, размещение таких ракет в Арктике представляет серьезную угрозу для США, поскольку Россия смогла бы легко запускать их оттуда и атаковать цели на территории Соединенных Штатов.

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#оружие
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#ракеты
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Sabah: Путин разрушил стратегию США по окружению России
06 октября 2023, 06:24

Фото: сайт Кремля

Обозреватель Берджан Тутар заявил, что президент РФ Владимир Путин сорвал попытку США уничтожить Россию с помощью Украины. Об этом пишет Sabah.
«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России», — говорится в публикации.

Автор подчёркивает, что США в вопросе антироссийских санкций потерпели «глобальную неудачу».

«На Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой», — заключил Тутар.

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#сша
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#борьба
#всу
#путин
#украина
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Протестующие напали на кандидата в президенты США из-за Украины
Авто из кортежа кандидата в президенты США Рамасвами атаковали протестующие
06 октября 2023, 05:57

Фото: IStock/rarrarorro

Автомобиль из колонны кандидата в президенты США Вивека Рамасвами подвергся нападению со стороны протестующих после острой дискуссии на тему украинского конфликта, передает РИА Новости.
Кандидат Рамасвами находился в одной из кофеен в штате Айова, когда произошел спор с активистами на тему решения украинского кризиса. Он выразил свою точку зрения о том, как можно урегулировать ситуацию в Украине, включая необходимость организации переговоров между Киевом и Москвой, а также отказ от вступления Украины в НАТО, чтобы избежать прямого столкновения между США и Россией.

Согласно рассказу кандидата в президенты, после, как он описал, «цивилизованного» обсуждения, два активиста сели в свой автомобиль и столкнулись с одним из автомобилей из его кортежа. В момент аварии кандидат Рамасвами не находился в своем автомобиле.

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#сша
#экономика
#автомобиль
#аварии
#нато
#шольц
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В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
Журналист Важеха: Принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы
06 октября 2023, 05:23

Фото: iStock/ValtimorN

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что принятия Украины в состав ЕС приведёт к отрицательным последствиям для самого Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X.
«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — говорится в публикации.

Важеха добавил, что если Украины присоединиться к ЕС, полянам придётся платить гигантские суммы из-за "абсурдной климатической политики" и терять средства на фоне прямой конкуренции с Киевом.

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#ес
#украина
#польша
#евросоюз
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Филиппо: Избрание Трампа спикером палаты ударит по Зеленскому
06 октября 2023, 04:11

Глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Дональд Трамп займет место спикера палаты представителей, то такое событие станет для Украины огромным ударом, в том числе и для президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.
«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!», — говорится в публикации.

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#борьба
#трамп
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Испания не стала запрещать въезд российских автомобилей
Посол РФ Клименко: Испания не стала запрещать въезд автомобилей из России
06 октября 2023, 03:55

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания не ввела запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Испании Юрий Клименко в беседе с «Известиями».
«По нашей информации, Испания на данный момент не приняла решение о запрете на въезд на свою территорию автотранспортных средств с российскими номерами», — подчеркнул Клименко.
Он также выразил надежду, что страна не будет вводить «эту абсолютно абсурдную и необоснованную меру» в будущем.

Кроме того, в сентябре власти Испании заявили, что не будут конфисковывать имущество российских граждан, прибывающих в Евросоюз рейсами, не вылетающими из России.

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