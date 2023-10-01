В Словакии рассказали об отношении к Украине

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Председатель одержавшей победу на парламентских выборах в Словакии политической партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер республики Роберт Фицо считает, что у Словакии и ее граждан куда большие проблемы, чем Украина, передает ТАСС.
Фицо отметил, что Украина — это громадная трагедией для всех. Он также подчеркнул, что его партия будет прикладывать все усилия для начала диалога по разрешению конфликта на Украине.
По мнению Фицо, лучше десять лет вести переговоры о мире, чем оставить сложившуюся ситуацию на Украине.
Напомним, ранее Фицо заявил, что Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. По словам Фицо, новые поставки вооружений никак не повлияют на ход конфликта, а западным странам следовало бы поискать возможности компромисса между Киевом и Москвой, а не продолжать бесконечно накачивать Украину оружием.
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По мнению Фицо, лучше десять лет вести переговоры о мире, чем оставить сложившуюся ситуацию на Украине.
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Екатерина Коршунова