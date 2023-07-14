В Смоленске закроют консульское агентство Польши

Фото: iStock/ffikretow
Кабмин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске.
Также с 1 октября будет прекращено действие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Данное решение принято в ответ на антироссийскую политику страны. В заявлении МИД подчеркивается, что финской стороне направлена дипломатическая нота.
Читайте также:
Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России
МИД: Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт - Петербурге
В Варшаве прошла акция против поддержки Украины
Читайте также:
МИД: Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт - Петербурге
В Варшаве прошла акция против поддержки Украины
Мария Фирсова