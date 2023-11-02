В СНБО Украины обиделись на журналиста Time за его статью о Зеленском

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины раскритиковали статью Саймона Шустера для журнала Time, в которой автор критикует президента Владимира Зеленского.
Соответствующий ответ ЦПД опубликовал на своей странице в социальной сети.
Напомним, в своей статье Шустер ссылался на слова приближенных Зеленского, а именно - его советников. По словам собеседников журналиста, Зеленский практически потерял рассудок, совершенно неадекватно оценивает ситуацию на полях СВО, а также пускает на самотёк процветающую в рядах украинских чиновников коррупцию.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
«Читая статью, не надо забывать о личности ее автора. Саймон Шустер более 15 лет работал в России и на Украине. Так, он отзывался о Майдане как о насилии, обвинял «Азов»* в нацизме и заявлял, что Украина приближается к гражданской войне», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Евгения Парфентьева