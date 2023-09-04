В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе

Фото: сайт Кремля
Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.
Главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч сообщил, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по вопросу возобновления зерновой сделки.
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Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.
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Екатерина Коршунова