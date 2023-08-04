В Сочи объявили об усилении мер безопасности после атаки ВСУ в Новороссийске

Фото: iStock/Dikuch
Дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры введут в Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что решение о введении дополнительных мер обеспечения безопасности морского порта, были введены после совещания с руководителями силовых ведомств города.
По словам Копайгородского, особое внимание будет уделено причалам. Одной из мер усиления охраны, станет установление дополнительных систем видеонаблюдения. Он также указал на то, что власти города уделяют внимание безопасности туристов и местных жителей.
Усиление мер безопасности обусловлено попыткой атаки БПЛА военно-морской базы в Новороссийске, которую ВСУ Украины осуществили минувшей ночью.
Читайте также:
Дроны ВСУ атаковали акваторию Новороссийска
Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками
Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области
По словам Копайгородского, особое внимание будет уделено причалам. Одной из мер усиления охраны, станет установление дополнительных систем видеонаблюдения. Он также указал на то, что власти города уделяют внимание безопасности туристов и местных жителей.
Читайте также:
Дроны ВСУ атаковали акваторию Новороссийска
Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками
Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области
Анастасия Крестьянова