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Непринятие Западом интересов национальной безопасности Российской Федерации может стать началом разрушительной войны в Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter). Информацию сообщает РИА Новости.
По мнению бывшего советника, США с союзниками должны сделать неприятный выбор.
«Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну», – заявил Макгрегор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Дуглас Макгрегор назвал просьбы украинского президента Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны.
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Алина Юрчак