В Совбезе рассказали о возможной реакции США на провал наступления ВСУ

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Заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов заявил, что американское наступательное кибероружие может быть применено против России. Это может произойти в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Храмова, если такое оружие будет задействовано против нашей страны, то под ударом могут оказаться сферы экономики, государственного и военного управления. Он добавил, что бюджет Вашингтона на этот год предусматривает расходы, которые связаны с кибератакой.
Храмов подчеркнул, что ответ России будет для США и их союзников будет совершенно непредсказуемым, а последствия для противника будут крайне неожиданными.
Ранее в ФСБ РФ сообщали о том, что командование Пентагона принимает непосредственное участие в разработке кибератак против России.
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Храмов подчеркнул, что ответ России будет для США и их союзников будет совершенно непредсказуемым, а последствия для противника будут крайне неожиданными.
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Екатерина Коршунова