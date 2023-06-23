В Совбезе РФ считают, что Запад пытается испортить отношения между Россией и Казахстаном

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«США и их союзники подпитывают националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением.. Это — прямое и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств», — заявил Алексей Шевцов.
Ранее сообщалось, что Казахстан на месяц запретил импорт российского авиатоплива. Казахстанская национальная железнодорожная компания «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) объявила о временном, на месяц, ограничении на перевозку керосина и авиационного топлива из России через свою сеть железных дорог.