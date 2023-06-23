В Совбезе РФ уличили Запад в повторении пути Гитлера

Фото: Сайт Кремля
Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад повторяет путь Гитлера и его приспешников
Коллективный Запад решил возродить нацистскую идеологию и повторить путь, которого придерживался в свое время Адольф Гитлер вместе со своими приспешниками. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что западные государства ставят своей целью уничтожение и расчленение России. По его словам, они также хотят лишить самостоятельности страны, которые входят в СНГ.
Патрушев также напомнил, что 22 июня 1941 года, когда на территорию СССР вторглась нацистская Германия, ей оказывали поддержку почти все государства, расположенные в Западной Европе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 11-й пакет санкций против РФ вступил в силу.
«Сегодня коллективный Запад повторяет путь Гитлера», — уверен Патрушев.
Патрушев также напомнил, что 22 июня 1941 года, когда на территорию СССР вторглась нацистская Германия, ей оказывали поддержку почти все государства, расположенные в Западной Европе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 11-й пакет санкций против РФ вступил в силу.
Татьяна Лаврова