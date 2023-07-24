Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Совбезе РФ уличили Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире

В Совбезе РФ уличили Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире

Патрушев: Запад не гнушается никакими средствами в попытке сохранить господство
24 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/macky_ch

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и навязывания Штатами своих подходов.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании высоких представителей государств БРИКС в ЮАР.

Патрушев отметил, что мир движется к установлению многополярности и справедливости. Западное меньшинство не желает мириться с утратой мирового господства и не гнушается никакими методами в борьбе за его сохранение. Запад ведет политику от установления односторонних санкций до ведения гибридных войн.


Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и ​навязывания ими своих подходов.

Читайте также:

Байден обсуждает с Зеленским поставки ATACMS Киеву

Белый дом заявил о готовности рисковать в вопросе поставок оружия Украине

Совфед обратился к парламентариям из-за передачи США кассетных боеприпасов Украине


#Совбез РФ
#США
#господство
#Запад
Читайте нас в
Немцы посетовали на слабую память Бербок
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском газе
24 июля 2023, 13:37

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Читатели немецкого издания Die Welt были шокированы словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в стране – это результат «урока» от Владимира Путина.
«У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.  

«Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще называем Россию санкциями», - подметил второй.  

«Она вообще использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя, как стажер, а не министр иностранных дел», - подытожил третий.

Ранее читатели Die Welt посмеялись над требованием Владимира Зеленского к НАТО.  

«Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований», - заметили в интернете.  

Читайте также:  

Шеремет: Нынешний киевский режим не доживет до следующего лета

Захарова: Атака беспилотников на Москву – это акт международного терроризма

Sky News: Главной ошибкой Байдена стала недооценка ядерного потенциала РФ
#Германия
#Бербок
#Российский газ
Читайте нас в
Украина передаст США первый отчет о применении кассетных боеприпасов
Глава Минобороны Украины анонсировал передачу США первого отчета о применении кассетных боеприпасов
24 июля 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что на этой неделе намерен передать США первый отчет об использовании полученных Киевом кассетных боеприпасов.
Он отметил, что отчет будет направлен 24-25 июля. Об этом Резников сообщил телеканалу CNN.

Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что это будет первый отчет, который Киев направит партнерам в Пентагоне. По его словам, передача сведений об использовании вооружения Украиной, является частью сделки с США. Резников также выразил надежду на то, что кассетные боеприпасы окажутся эффективнее в бою, нежели обычные. 

Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда, президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву, нехваткой иных снарядов. 

Читайте также: 

Экс-полковник армии США Уилкерсон: Из-за Украины НАТО начнет распадаться через год

Глава Минобороны Украины Резников: Украину примут в НАТО в 2024 году

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Золотаревка в ЛНР
#Украина
#отчет
#США
#кассетные боеприпасы
Читайте нас в
В Подмосковье стартовал приём заявок на онлайн-голосование
24 июля 2023, 13:10

Фото: Istockphoto / abluecup

Жители Подмосковья могут с сегодняшнего дня подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. Такая форма голосования будет впервые применяться на территории региона.
«Если вы хотите воспользоваться возможностью проголосовать в электронном виде, подайте заявку на портале госуслуги с 24 июля по 4 сентября. Голосование онлайн будет доступно 8, 9 и 10 сентября с 8 до 20 часов. Сделать выбор можно будет с помощью компьютера или через мобильное устройство», – говорится в сообщении.   
Отозвать заявление об участии в ДЭГ можно до 23:59 4 сентября, пояснили в Мособлизбиркоме. Там предупредили, что если избиратель не успел отозвать заявление о своём участии в ДЭГ в установленный срок, то на избирательном участке отдать свой голос он уже не сможет.  С подробной инструкцией о голосовании онлайн можно ознакомиться на сайте ДЭГ.
 
8, 9 и 10 сентября в Московской области состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов в Советы депутатов в 10 городских округах Подмосковья. 

Читайте также: 

Членов подмосковных ТИКов научили применять QR‑код в протоколах голосования

В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании

Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.
 
 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#выборы
#голосование
#ДЭГ
#ЕДГ
Читайте нас в
Песков исключил возможность попадания российских ракет в собор в Одессе
Песков назвал «абсолютной неправдой» заявления о попадании ВС РФ по собору в Одессе
24 июля 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в том, что ВС РФ нанесли удар по храму в Одессе, ​являются абсолютной неправдой.
Он пояснил, что речь идет об украинских антиракетах, которые накануне попали в собор в Одессе. Спикер Кремля подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят удары по храмам, а также по иным объектам социальной инфраструктуры. 

Песков отметил, что подобные обвинения российская сторона не принимает и заявления Украины являются абсолютной неправдой. 

О том, что ВС РФ, якобы, нанесли удар по культурным объектам и храму в Одессе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив при этом, что указанная инфраструктура находится под охраной ЮНЕСКО.

Читайте также: 

Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

Украинские СМИ пишут о взрывах в районе Одессы

Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины
#Песков
#Крым
#атака БПЛА
#Одесса
Читайте нас в
Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост
Песков: Опасность атак на Крымский мост сохраняется
24 июля 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется.
Он также отметил, что все дроны, которые были направлены для нанесения ударов, перехвачены и уничтожены.

По словам спикера Кремля, в связи с участившимися атаками дронов, все службы, которые обеспечивают безопасность Крыма, перешли в усиленный режим работы. Ответом на атаки украинской стороны, станет продолжение СВО и достижение ее целей, подчеркнул Песков. 

Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки БПЛА объектов полуострова Крым. Средствами РЭБ и системами ПВО все дроны были перехвачены и уничтожены. 

Читайте также: 

Кремль оценил угрозы судоходству в Черном море со стороны Украины

В небе над Крымом сбито 11 украинских БПЛА

В результате атаки ВСУ на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе
#Песков
#атака
#Крымский мост
Читайте нас в
США выделят 500 тыс. долларов на восстановление системы образования Украины
24 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/William_Potter

США собираются выделить 500 тыс. долларов для поддержки проектов по восстановлению образовательной системы Украины. Об этом сообщает RT.
В Посольстве США уточнили, что программы направлены на подготовку преподавателей, проведение различных мероприятий, а также на сплочённость граждан и повышение психологической устойчивости педагогов и обучающихся.

Также рассматривается возможность сотрудничества американских и украинских специалистов.

Всего будет выделено 500 тыс. долларов, на реализацию проектов уйдет не более года.

При этом, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в беседе с RT, что США, на самом деле, преследуют негативные для Украины цели.

«США выделяют гранты якобы на развитие образования, науки, на просветительскую деятельность, но эти денежные средства идут исключительно на продвижение американских ценностей и формирование отношения к Америке как к сверхдержаве. Разумеется, будут продвигаться антироссийские нарративы. То, чем известны и нынешние системы украинского образования, в которых с детского сада уже насаждают ненависть к русским», — заявил эксперт.

Читайте также:

США выделят средства на проект подготовки учителей в Грузии

США поддержат журналистские расследования в Грузии посредством программы грантов

США намерены работать с молодёжью в Косове
#США
#поддержка
#проект
Читайте нас в
МИД Китая призвал к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров
МИД КНР призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине
24 июля 2023, 11:28

Фото: iStock/Sky_Blue

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала обстрел украинскими боевиками российских военкоров в Запорожье.
Она напомнила, что Пекин неоднократно предупреждал о возможном возникновении гуманитарных проблем при поставке Украине боеприпасов. Об этом Мао Нин сообщила в ходе брифинга. 

Представитель китайского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что сторонам конфликта необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, к чему призывает Пекин. Она отметила, что нельзя допускать угрозу безопасности мирных жителей, включая журналистов. 

Мао Нин призвала к переговорам и назвала диалог единственным вариантом прекращения конфликта. 

Читайте также: 

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели военкора Журавлёва

Журналиста «Известий» избили в караоке в Москве

Китай снова призвал всех к переговорам по Украине

#Китай
#журналисты
#безопасность
Читайте нас в
США выделят средства на проект подготовки учителей в Грузии
24 июля 2023, 11:16

Фото: iStock/Drazen Zigic

Госдеп США собирается профинансировать проект подготовки учителей в Грузии. Об этом сообщает RT.
Представители Госдепа США активно ищут государственные организации или высшие учебные заведения, которые готовы реализовать проект «Учителя будущего» в Грузии.

В документе сообщается, что программа направлена на повышение качества начального и среднего образования в стране. В рамках проекта будут подготовлены молодые учителя, а уже работающие смогут повысить свою квалификацию.

На занятиях пройдёт обсуждение разработок учебных планов, современных методов обучения, оценки учеников и т.д.

Также RT уточняет, что некоторые грузинские учителя смогут посетить США, а американские спикеры, в свою очередь, приедут в Грузию и проведут тренинги и консультации.

В Госдепе добавили, что на реализацию проекта будет выделено 200 тыс. долларов.

Читайте также:

Эксперт Ручкина оценила инициативу о допуске студентов педколледжей работать в начальной школе

В ГД оценили идею унификации правил отсрочки платежа за обучение для вузов

Воробьёв объяснил, зачем внедрять в Подмосковье систему «Моя школа»
#США
#Грузия
#образование
Читайте нас в
Депутат ГД Фёдоров предложил отдельно рассматривать каждую льготу налогоплательщика
24 июля 2023, 11:00

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением рассматривать каждую льготу собственника земельного участка при начислении налога. Об этом сообщает RT.
Депутат уточнил, что в настоящее время 600 кв. м участка освобождаются от налогообложения для граждан, имеющих льготы. К ним, например, относятся герои СССР и РФ, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий и др.

При этом, при начислении налога не учитывается количество льгот. Так, инвалид имеет такие же льготные условия при начислении земельного налога, как другой инвалид, при этом являющийся героем СССР.

Парламентарий предложил отдельно рассматривать каждую льготу и индивидуально определять сумму земельного налога, уточняет RT.

Читайте также:

В России утвердили льготный НДС для детских товаров

В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей

Названы неприятные последствия повышения налогов для физлиц
#НДС
#льготы
#Госдума
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников