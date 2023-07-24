В Совбезе РФ уличили Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и навязывания Штатами своих подходов.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании высоких представителей государств БРИКС в ЮАР.
Патрушев отметил, что мир движется к установлению многополярности и справедливости. Западное меньшинство не желает мириться с утратой мирового господства и не гнушается никакими методами в борьбе за его сохранение. Запад ведет политику от установления односторонних санкций до ведения гибридных войн.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и навязывания ими своих подходов.
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Патрушев отметил, что мир движется к установлению многополярности и справедливости. Западное меньшинство не желает мириться с утратой мирового господства и не гнушается никакими методами в борьбе за его сохранение. Запад ведет политику от установления односторонних санкций до ведения гибридных войн.
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Анастасия Крестьянова