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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям западных стран.
Об этом он заявил по итогам встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам.
Патрушев отметил, что Россия и Китай противостоят западной гегемонии и вносят вклад в защиту прав и интересов суверенных государств. Действие Пекина и Москвы направлены на поддержание мира и справедливости.
Ранее, секретарь Совбеза РФ сообщил, что Киев передумал заключать мир с Москвой под давлением Вашингтона.
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Анастасия Крестьянова