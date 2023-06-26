В Совете Федерации не увидели необходимости в отдельном законе по ЧВК

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Сенатор Клишас: Необходимость в отдельном законопроекте о деятельности ЧВК отсутствует
В данный момент необходимости в том, чтобы подготовить отдельный законопроект, касающийся деятельности ЧВК, в России нет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По словам сенатора, данные вопросы решаются в оперативном режиме. Он пояснил, что необходимости в создании дополнительного закона нет, так как подследственные наделены правом заключать контракты только с Минобороны РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сенатор Джабаров заявил, что ЧВК должны действовать только за пределами РФ.
По словам сенатора, данные вопросы решаются в оперативном режиме. Он пояснил, что необходимости в создании дополнительного закона нет, так как подследственные наделены правом заключать контракты только с Минобороны РФ.
Анастасия Крестьянова