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Прежде чем ставить условия проведения переговоров России и Украины, Шольцу «надо хорошо подумать» и вспомнить о присоединении ГДР к ФРГ, которое «противоречит нормам международного права». Об этом в беседе с RT заявила сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проведение мирных переговоров России и Украины возможно только после полного вывода войск ВС РФ с украинской территории.
Ковитиди отметила, что Запад демонстрирует двойные стандарты, принимая незаконное присоединение Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германия, и не принимая при этом законный референдум 2014 года, согласно результатам которого Крым воссоединился с Россией.
Сенатор также подчеркнула, что парламент Восточной Германии действовал в одностороннем порядке, принимая решение о «поглощении» ГДР.
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Ковитиди отметила, что Запад демонстрирует двойные стандарты, принимая незаконное присоединение Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германия, и не принимая при этом законный референдум 2014 года, согласно результатам которого Крым воссоединился с Россией.
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Анастасия Чинкова