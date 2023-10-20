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В Совфеде назвали не случайными испытания США на ядерном полигоне

Сенатор Джабаров: США целенаправленно провели испытания на ядерном полигоне
20 октября 2023, 12:41
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

США целенаправленно и демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после отзыва Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, что проведение испытаний могло случайным образом совпасть с принятием решения Госдумой. Однако Джабаров всё же склоняется к тому, что это был «целенаправленный жест американцев».

По его словам, представители США своими действиями пытались показать России, что им неважны принятые страной решения.


Джабаров добавил, что США, в отличие от России, не желают ратифицировать ДВЗЯИ.

Ранее сообщалось, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает полного выхода из договора. Если другие страны будут проводить испытания ядерного оружия, то и Россия вправе сделать тоже самое в ответ.

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#сша
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Медведев: Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть
Медведев заявил, что США ведут мир к глубочайшей пропасти
20 октября 2023, 12:56

Фото: iStock/rarrarorro

Действия США постепенно ведут мир в глубочайшую пропасть. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что решения, который принимают США, говорят о «необратимом ментальном расстройстве их носителей», а также об утрате совести. 

В качестве примера Медведев представил недавнее заявление президента США Джо Байдена, который назвал «разумной инвестицией» средства, которые направляются в другие страны для убийства людей. Речь шла о новых поставках вооружения на несколько десятков миллиардов долларов Израилю и Украине. 

В заключение политик отметил, что действия США выходят за рамки добра и зла и показывают всю философию политики страны, сформированную столетиями. 

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Израиль атаковал греческую православную церковь в Газе
20 октября 2023, 12:44

Фото: istockphoto/ronib1979

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. Как говорят местные журналисты, погибли как минимум два человека, один из которых — ребенок.
Всего в результате обстрела пострадали около 50 человек, сообщает телеграм-канал Baza. Под завалами обрушившихся стен храма могут находиться люди. Церковь Святого Порфирия считается одной из древнейших в мире. Она была построена в V веке. А разрушена «богоизбранным народом» в XXI. Израильская разведка заявила, что по их данным внутри церкви находились боевики ХАМАС.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

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#сектор газа
#хамас
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Обращение Байдена к нации: о войне с русскими и угрозе в лице Путина
Байден выступил с обращением к нации по ситуации на Ближнем Востоке и Украине
20 октября 2023, 12:27

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден обратился к американскому народу и сделал ряд заявлений. Это стало его вторым экстренным обращением к нации за время президентства. Байден оценил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и высказался о возможности военного противостояния России и США. Редакция «Радио 1» расскажет о важных заявлениях американского лидера и о том, какие меры намерены предпринять США для разрешения вооруженных конфликтов.

Байден обратился к нации


Президент США Джо Байден записал обращение к американской нации, которое прежде анонсировала его пресс-служба после визита в Израиль. В ходе своего выступления, Байден заявил, что мир находится в «переломной точке» и все принятые решения предопределят будущее на несколько десятилетий вперед.

Байден о ситуации на Украине


В ходе своего обращения к нации, президент США Джо Байден уделил внимание ситуации на Украине и палестино-израильскому конфликту. Он заявил, что для национальной безопасности Америки особенно важно, чтобы Украина и Израиль одержали победу в вооруженных столкновениях. По мнению американского лидера, агрессия, которая направлена против этих стран может распространиться по всему миру. Байден попытался найти общее между палестинской группировкой ХАМАС и президентом России Владимиром Путиным. Глава США заявил, что угрозы они представляют разные, однако усилия обоих направлены на то, чтобы «уничтожить соседнюю с ними демократию».

Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке

Джо Байден сообщил американцам, что направит Конгрессу запрос на выделение дополнительных средств для нужд Израиля и Украины. Президент США назвал финансовую поддержку этих стран «разумной инвестицией», которая принесет Вашингтону дивиденды. Он также добавил, что намерен обратиться к Конгрессу с просьбой направлять оружие Украине бесперебойно, чтобы «защитить себя».

Американский президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы армия их страны воевала с русскими, но если Россия нападет на союзников, Вашингтон будет защищать «каждый дюйм НАТО». Байден добавил, что США не планируют отправлять своих солдат на Украину для участия в военных действиях.

«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее»,— заключил американский президент. 

Джо Байден о поддержке Израиля

 
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники прилагают все усилия для создания «лучшего будущего» для Ближнего Востока. Говоря о палестино-израильском конфликте, американский лидер подчеркнул, что помощь, оказываемая США израильской стороне, покажет, что Тель-Авив сильнее, чем был когда-либо прежде.

Байден отметил, что Израиль и Палестина заслуживают того, чтобы жить в мире и не сомневаться в своей безопасности.
 

Россия отреагировала на обращение Байдена к нации

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обращение президента США Джо Байдена к нации и заявил, что слова американского лидера о «разумной инвестиции» говорят о его необратимом ментальном расстройстве.

«Байден назвал «разумной инвестицией» деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США», - напомнил Медведев.
По его словам, подобные высказывания за гранью добра и зла.

«Это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», — подытожил политик.
 
Высказывание американского лидера также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что войны для США всегда были «разумной инвестицией», но ранее Вашингтон называл это «борьбой за свободу и демократию». Как оказалось, для американских властей «это просто расчет», отметила Захарова.
 
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что нынешний президент США предал демократию и лишил американцев возможности быть уверенными в завтрашнем дне. Депутат призвал Байдена вспомнить русскую пословицу: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь», и прекратить следовать принципу создания очагов хаоса и войны по всему миру.

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#сша
#россия
#дмитрий медведев
#израиль
#оружие
#инвестиции
#украина
#мария захарова
#джо
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Лавров заявил, что Украина уже многим надоела в Европе
Лавров: Украина надоела Европе, а ситуация держится на плаву по инерции
20 октября 2023, 12:22

Фото: сайт Кремля

Украина многим надоела в Европе, а ситуация держится на плаву по инерции. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в программе «60 минут».
«Думаю, что многим в Европе надоела Украина. Они по инерции, через самовнушение пытаются ещё удерживать эту ситуацию на плаву. Не знаю, насколько их хватит», - заявил Лавров. 
 
Он также не уверен, что жители стран Запада легко смирятся с тем, что их социально-экономическое положение стремительно ухудшается, в то время как Украина получает миллиарды долларов и евро.

Ранее издание Front Populaire в своей статье написало, что Украине придётся отказаться от своих территорий для достижения мира. Согласно статье, конфликт на Украине невозможно урегулировать лишь прекращением огня. Необходима основательная работа, которая включает проведение переговоров, поиск путей восстановления стабильности и безопасности в Европе.



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#зеленский
#лавров
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США невольно спонсируют ракетную программу КНДР
Тысячи северокорейских специалистов удаленно работают в американских компаниях
20 октября 2023, 12:16

Фото: istockphoto/ilona titova

В последние годы Северная Корея активно направляла своих IT-специалистов в американские компании. Это удалось выяснить сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР).
Работая в американских фирмах, эти сотрудники миллионы долларов своей зарплаты перечисляли на разработку программы создания баллистических ракет в КНДР. Они легко получали место, соответствующее их квалификации, так как для трудоустройства они использовали поддельные удостоверения личности, сообщает издание Business Insider. При удаленной работе проверить подлинность документов затруднительно.

В ФБР уточнили, что это стало распространенной практикой, а потому компаниям следует быть особенно внимательными при наймеIT-специалистов на удаленную работу. В агентстве также не исключили, что некоторые северокорейские работники могли проникать в компьютерные сети работодателей для кражи информации. Либо сохранять данные для входа, чтобы использовать их для последующих кибератак.



ФБР рекомендует перед приемом сотрудника на удаленную работу обязательно проводить видеоинтервью, чтобы убедиться в подлинности данных кандидата. Власти США оповещены о сложившейся ситуации и, думается, не слишком довольны тем, что американские компании невольно спонсировали северокорейскую ракетную программу.

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#сша
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#работники
#кндр
#ракета
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В Израиле сообщили о задержании видного представителя ХАМАС
CNN: израильские военные задержали представителя ХАМАС Хасана Юсефа
20 октября 2023, 11:39

Фото: iStock/Racide

Видный представитель палестинского движения ХАМАС Хасан Юсеф задержан в ходе рейдов израильских военных на Западном берегу. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на израильских политиков.
Уточняется, что Юсеф был задержан по подозрению в действиях от лица ХАМАС.

Телеканал отмечает, что Хасан Юсеф является официальным представителем ХАМАС на Западном берегу и членом законодательного совета Палестины. 

Ранее бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что война с ХАМАС может затянуться как минимум на несколько месяцев. При этом, не исключена возможность открытия северного фронта. По прогнозам политика, на восстановление разрушенных территорий уйдёт ни один год. 

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#израиль
#хамас
#палестина
#задержание
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ХАМАС готовит «смертельный сюрприз» для Израиля
WP: У ХАМАСа может быть «смертельный сюрприз» для армии Израиля
20 октября 2023, 11:32

Фото: iStock/Gilnature

ХАМАС может готовить «смертельный сюрприз» для армии Израиля. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственных экспертов.
«Палестинцы приобрели технологии для создания целого ряда новых видов оружия, от мощных противотанковых мин и придорожных бомб до высокоточных ракет. Некоторые из них были разработаны инженерами ХАМАСа за пределами Газы», - говорится в статье.

Уточняется, что разработка новейшего оружия происходила при технической помощи Ирана.

Таким образом, эксперты предполагают, что ХАМАС осознавал, что Израиль предпримет ответные действия на вторжение.  Поэтому после начала сухопутной операции ЦАХАЛ может неожиданно ударить. Предположительно, удары могут нанести по удаленным от линии фронта целям.

Оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра считает, что идея ХАМАСа состоит в переходе к еще большей эскалации конфликта, а затем выдать «смертельный сюрприз» для армии Израиля.

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#израиль
#технологии
#эксперты
#операции
#разработка
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Ракетный удар по христианам: последние новости войны в Израиле
Армия Израиля уничтожила греческую православную церковь в секторе Газа
20 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/ronib1979

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла удар по православной церкви святого Порфирия на юге сектора Газа. Жертвами вновь стали мирные граждане, которые укрывались в храме от артиллерийских обстрелов и авиации. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне палестино-израильского конфликта и о том, что Израилю пообещал президент США Джо Байден.

Палестина и Израиль: 2023


Конфликт между Палестиной и Израилем, длящийся на протяжении 75 лет, перешел в активную фазу 7 октября. Члены палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль и взяли под огневой контроль несколько районов и ряд военных объектов страны. Ответным действием со стороны Тель-Авива стало проведение военной операции на территории сектора Газа. ЦАХАЛ начал вести массированные обстрелы анклава и уничтожать места дислокации членов палестинского формирования.

Израиль нанес удар по православной церкви в Газе


Израильская армия нанесла удар по древней православной церкви святого Порфирия в районе Аль-Зайтун на юге сектора Газа. МИД Палестины сообщил о двух погибших в результате атаки. Одним из них оказался ребенок. Ответственность за произошедшее Палестина возложила на ЦАХАЛ, однако израильская армия заявила, что в церкви скрывались боевики ХАМАС, о чем якобы свидетельствуют данные израильской разведки. В Палестине, в свою очередь, сообщили, что в храме укрывались мирные жители, в числе которых женщины и дети.  

Архиепископ Алексий Тивериадский Иерусалимской православной церкви сообщил, что в рухнувшей после израильского обстрела церкви, находилось более 400 человек, при этом точное количество людей, которые продолжают находится под завалами, неизвестно. 

«Они ударили по входу в монастырь. Они обстреляли его ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие», ­ – рассказал священнослужитель.

Последние новости войны в Израиле


На Западном берегу реки Иордан продолжаются протесты. Местная молодежь выходит на митинги и выступает против геноцида палестинцев.

ЦАХАЛ наносит удары по объектам, в которых базируются силы палестинской группировки ХАМАС. Израильская армия уничтожила дом одного из членов формирования, что спровоцировало протесты в Тулькарме. На улицах начались городские бои, в результате которых что погибло 14 арабов и один израильтянин.

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы

Обостряется ситуация на северной границе Израиля с Ливаном. «Хезболла» нанесла несколько ударов по различным объектам на израильских военных базах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта и заявил о мощном ударе по сектору Газа.

Байден об инвестиции в Израиль


Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в ходе которого обсудил палестино-израильский конфликт. Он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль, так как это является «разумной инвестицией». Американский лидер сообщил, что Израиль получит $10 млрд в рамках поддержки и отметил, что США работают над «лучшим будущим» Ближнего Востока.
 
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#сша
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#погибшие
#жители
#джо палестина
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Израиль нанес сильнейший удар по Украине
FT: Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны в Палестине
20 октября 2023, 10:40

Фото: iStock/ffikretow

Обстрелы Израиля сектора Газа негативно повлияли на дипломатические усилия стран Запада, которые пытались перетянуть Глобальный Юг на сторону Украины. Кризис на Ближнем Востоке стал подарком небес для России, и Москва перестала быть мировым изгоем. Об этом сообщает Financial Times. РИА Новости попыталось разобраться, почему так произошло.
На протяжении проведения спецоперации США, Великобритания, Франция и другие страны Евросоюза активно пытались доказать всему международному сообществу, что это борьба авторитаризма с демократией, то есть зла с добром. В августе в Саудовской Аравии собрались представители 58 стран. Западные лидеры попытались их убедить в правильности своей позиции, а также принять «план Зеленского», которым и должен закончиться конфликт.

Однако, в результате действий Израиля в Палестине мир начал делиться на сторонников и противников Израиля, а Украина и вовсе оказалась на обочине информационной повестки.

Таким образом, развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа. А американские дипломаты признаются, что это их сильно тревожит, однако Белый дом не будет пересматривать свои отношения с Израилем. При этом в западных странах активно разгоняют акции в поддержку Палестины. 

В то же время президент России Владимир Путин успел обсудить конфликт с главами Сирии, Ирана, Египта, Китая, Палестины и Израиля. Он активно выступает за прекращение огня, а также организацию путей для доставки гуманитарной помощи для мирного населения. В ХАМАС оценили позицию российского лидера.

Из-за эскалации палестино-израильского конфликта сильно ухудшились отношения между Западом и Югом. Саудовский наследный принц заставил Блинкена прождать встречи всю ночь. А другие страны и вовсе отказались принимать госсекретаря США и президентом Байдена. 
Таким образом, силовая политика в секторе Газа привела к изоляции США и Израиля, считают эксперты. При этом Россия становится альтернативой для Глобального Юга.

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#сша
#конфликт
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