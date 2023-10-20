В Совфеде назвали не случайными испытания США на ядерном полигоне

Фото: iStock/Gerasimov174
США целенаправленно и демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после отзыва Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, что проведение испытаний могло случайным образом совпасть с принятием решения Госдумой. Однако Джабаров всё же склоняется к тому, что это был «целенаправленный жест американцев».
По его словам, представители США своими действиями пытались показать России, что им неважны принятые страной решения.
Джабаров добавил, что США, в отличие от России, не желают ратифицировать ДВЗЯИ.
Ранее сообщалось, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает полного выхода из договора. Если другие страны будут проводить испытания ядерного оружия, то и Россия вправе сделать тоже самое в ответ.
Читайте также:
Эксперт по безопасности Стефанович: Взрыв в Неваде — сигнал для России
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
По его словам, представители США своими действиями пытались показать России, что им неважны принятые страной решения.
Ранее сообщалось, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает полного выхода из договора. Если другие страны будут проводить испытания ядерного оружия, то и Россия вправе сделать тоже самое в ответ.
Читайте также:
Эксперт по безопасности Стефанович: Взрыв в Неваде — сигнал для России
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Анастасия Чинкова