Фото: istockphoto.com/artJazz
Вице-спикер Совфеда Косачёв: «Это утрата связи с реальностью»
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв объяснил заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что Европа приближается к катастрофе тем, что европейские власти потеряли связь с реальностью и поверили в своё право управлять миром, что является неверным, и именно это приведёт их к провалу.
Он отметил, что в противовес риторике европейских политиков выступает Россия и её единомышленники, которые продвигают многополярный мир с равными для всех его участников правами.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за «военного психоза» Европа близка к катастрофе. Он добавил, что у него больше нет иллюзий по поводу того, что на совете глав МИД стран Евросоюза произойдут изменения, касающиеся военной политики.
«Это утрата связи с реальностью, с одной стороны, слепая вера в собственную «богоизбранность», право управлять человечеством, а с другой стороны, панический страх перед тем, что любые изменения в системе мироустройства обязательно приведут к потерям и ущербу для этого коллективного Запада», — пояснил в беседе с RT Косачёв.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за «военного психоза» Европа близка к катастрофе. Он добавил, что у него больше нет иллюзий по поводу того, что на совете глав МИД стран Евросоюза произойдут изменения, касающиеся военной политики.
Мелисса Тимофеева