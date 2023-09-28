В Совфеде объяснили, зачем американские СМИ начали критиковать Украину

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что в американских СМИ стали высказываться в поддержку РФ из-за предстоящих президентских выборов в Вашингтоне. Об этом пишет NEWS.ru.
«Стратегический курс США на сдерживание нашей страны не меняется, но приближаются президентские выборы. И для того чтобы иметь возможность для маневра, там и начинают говорить в поддержку России», — цитирует Климова NEWS.ru.По словам сенатора, в Европе и Вашингтоне начинают осознавать, что победить РФ на поле боя вряд ли удастся. Климов пояснил, что в США начали высказываться в поддержку России для того, чтобы создать психологическую атмосферу, которая позволит переложить вину за все неудачи на украинского лидера Владимира Зеленского.
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