В Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что в парламент Финляндии поступит инициатива о закрытии консульства России. Об этом пишет RT.
Джабаров отметил, что такими действиями Финляндия наносит вред сама себе. По мнению сенатора, власти страны уже начинают это осознавать.
Сенатор подчеркнул, что работать с Финляндией было всегда комфортно, однако из-за того, что страна попала под давление и влияние США, она может стать «третьесортным государством Европы».
Напомним, ранее сообщалось о том, что гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии. Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.
Читайте также:
В Финляндии хотят закрыть консульство РФ на Аландских островах
Финны почувствовали последствия от вступления в НАТО и поддержки Украины
В МИД Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян
«Экономика Финляндии когда-то во многом держалась на нашем газе, лесе и на наших поставках. Финляндия сбывала огромное количество своего невостребованного в Европе товара на российском рынке. Очень скоро она превратится в третьесортное государство Европы», — цитирует сенатора RT.
Напомним, ранее сообщалось о том, что гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии. Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.
Читайте также:
В Финляндии хотят закрыть консульство РФ на Аландских островах
Финны почувствовали последствия от вступления в НАТО и поддержки Украины
В МИД Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян
Екатерина Коршунова