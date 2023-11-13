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В Совфеде оценили вероятность блокировки Калининграда силами НАТО

Сенатор Шендерюк-Жидков: страны НАТО не смогут заблокировать Калининград
13 ноября 2023, 19:01
Фото: iStock/PeterHermesFurian

Фото: iStock/PeterHermesFurian

Флот стран НАТО, за исключением США, вряд ли может представлять угрозу Балтийскому флоту, поэтому речи о блокировке Калининграда идти не может. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от российского города Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее СМИ сообщали, что командующий силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсен заявил о возможной блокировке Калининграда, в случае вступления России в вооружённый конфликт с балтийскими странами-членами альянса.

Шендерюк-Жидков с иронией прокомментировал заявление литовского полковника, заявив, что невозможно серьёзно относиться к стране, которая не смогла выделить ни одного генерала, и вынуждена «довольствоваться полковником».


Также он отметил, что постоянное обсуждение в балтийских странах противостояния с Россией лишь вызывает сожаление.

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#флот
#заявление
#нато
#калининград
#конфликт
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В Евросоюзе раскрыли будущее местонахождение жителей сектора Газа
Боррель: ЕС выступает против изменения границ сектора Газа и выселения людей
13 ноября 2023, 19:20

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Евросоюз выступает против изменения границ сектора Газа, а также выселения с его территории жителей по завершении конфликта. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
В ходе заседания, по предложению Борреля, был рассмотрен вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта. В итоге присутствующие пришли к единогласному выводу о том, что ни в коем случае нельзя допустить уменьшение или оккупацию территорий анклава, а также переселения его жителей. 

Кроме того, Боррель отметил, что в Евросоюзе убеждены, что сектором Газа должна управлять палестинская администрация, а не движение ХАМАС.

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#сектор газа
#израиль
#палестина
#жители
#администрация
#евросоюз
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В США раскрыли последствия победы Трампа на выборах
FT: глобальное лидерство США окажется под вопросом в случае победы Трампа
13 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/lucky-photographer

В случае победы бывшего главы США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, идея будущего глобального лидерства США окажется под угрозой. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что во время своего правления страной Трамп неоднократно говорил об идее выхода США из НАТО. Если он вновь займёт пост президента, эта идея может реализоваться, подчёркивается в статье.

При этом действующий президент США Джо Байден убеждён, что мир, наоборот, будет безопаснее, если государство займёт лидирующую позицию в мире.

Однако, по словам автора статьи, взгляды Байдена на миропорядок уже устарели, поэтому при приходе к власти нового правительства, от идеи лидерства обязательно откажутся. 

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

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#сша
#дональд трамп
#президент
#выборы
#джозеф байден
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На Украине могут вручить подозрение генералу ВСУ Наеву, а после – Залужному
13 ноября 2023, 18:31

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине командующему Объединенными Силами ВСУ Сергею Наеву могут вручить подозрение, а после него подозрение может получить и главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет бывший нардеп Борислав Береза, ссылаясь на собственные источники в ГБР.
«Злые языки из ГБР сообщили о возможном вручении подозрения Генералу Наеву. И это человек, который держит в безопасности северную границу и готовит наши войска для отражения возможного нападения со стороны Беларуси», - написал Береза в соцсети Х.

Он также добавил, что за Наевым подозрения также могут вручить генералу ВСУ Андрею Соколову и главкому ВСУ Валерию Залужному.

Напомним, депутат Верховной рады от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко заявил, что на Украине готовят процессуальные действия против ряда генералов ВСУ.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт. Он также отметил, что нынешняя политика киевского режима носит крайне репрессивный характер. Это касается, в том числе, и тотального запрета русского языка, и гонений на каноническую Украинскую православную церковь.

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#политика
#человек
#депутат
#сво
#всу
#украина
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Умер экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани
13 ноября 2023, 18:17

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Скончался 85-летний бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани.
Он был активным участником свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа. О смерти Тенгиза Китовани сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2». Где именно скончался Китовани, не уточняется.

Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, выпускник Художественной академии.  В 1970-х годах насмерть сбил человека и провёл в тюрьме 12 лет. В первые месяцы независимости Грузии возглавлял национальную гвардию, фактически став создателем республиканских вооруженных сил. 

Зимой 1991-1992 годов наряду с Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа принимал участие в свержении первого президента Звиада Гамсахурдиа, потом в боевых действиях в Абхазии, которые окончились для Грузии поражением.

В 1995 году, после прихода к власти в Грузии бывшего главы советского МИД Эдуарда Шеварднадзе, Китовани арестовали и приговорили к 8 годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований. 

В 1999 году Тенгиза Китовани помиловали по медицинским основаниям. Он эмигрировал в Россию, а в 2012 году вернулся в Грузию. 

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#грузия
#политика
#новости
#люди
#мир
#страны
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Неизвестные пытались проникнуть в авто агентов, защищавших внучку Байдена
13 ноября 2023, 18:00

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В США агенты секретной службы, защищавшие 29-летнюю внучку президента Джо Байдена, открыли огонь после того, как три человека пытались проникнуть в их служебную машину.
Associated Press пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что охранявшие Наоми Байден сотрудники находились вместе с ней в районе Джорджтауна поздно вечером в воскресенье, когда заметили, что неизвестные разбили окно припаркованного внедорожника.

Один из агентов открыл огонь, но в результате случившегося никто не пострадал. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Автомобиль разыскивают. 

Ранее сообщалось, что почти половина граждан США считает, что политика президента страны Джо Байдена негативно сказалась на экономике государства. Это следует из результатов опроса, который был проведён газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане. Уточняется, что участники опроса должны были оценить влияние политики Байдена на экономику.

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#сша
#президент
#новости
#политика
#семья
#охрана
#джозеф байден
#белый дом
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США требуют ускорить операцию Израиля, несмотря на жертвы
СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить спецоперацию в Газе
13 ноября 2023, 17:55

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Израилем ускорение военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По информации СВР, затягивание боевых действий в анклаве может негативное повлиять на предвыборные позиции президента Штатов Джо Байдена.

«За «закрытыми дверями» с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена», — сказано в сообщении службы.
Как отметили в СВР, ликвидация ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирного населения, но США считают это вполне допустимым, так как их главной задачей является завершение военные действия в кратчайшие сроки.

Ранее американист Константин  Блохин объяснил, почему Трамп должен стать президентом США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
#операции
#новости
#рф
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Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума рассмотрит во II чтении проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей
13 ноября 2023, 17:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в четверг рассмотрит во II чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Отмечается, что будет рассмотрен проект, устанавливающий повышенный МРОТ в размере 19 242 рублей с 1 января 2024 года. По сравнению с нынешними показателями  размер оплаты труда увеличится на 18,5%.

Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания Госдумы в I чтении был принят проект об увеличении МРОТ. 

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, позволяющий местным властям ограничивать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках». 

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#госдума
#мрот
#законопроект
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«Доставщик пиццы с бомбой»: как и за что планировали убить Владимира Соловьёва
Обвиняемый Дружинин: Владимира Соловьёва планировали убить из-за поддержки СВО
13 ноября 2023, 17:36

Фото:РИА Новости/Павел Бедняков

Обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва заявил, что мотивом планируемого убийства телеведущего стала его профессиональная деятельность. Редакция «Радио 1» расскажет, когда планировалось убийство российского пропагандиста, и каким способом от него хотели избавиться.

Телеведущий Владимир Соловьёв


Владимир Соловьёв – известный российский журналист и общественный деятель. Он ведет телевизионные программы, в эфире которых поднимает важные государственные темы, выступает за поддержку спецоперации на территории Украины, резко высказывается в адрес недружественных для России стран, и открыто поддерживает политику властей.

Покушение на Соловьева


Покушение на Владимира Соловьева было предотвращено в 2022 году. По подозрению в покушении на убийство были задержаны несколько человек, которые являлись членами неонацистской террористической организации, действовавшие по заданию украинских спецслужб.
 
В ходе обысков, у боевиков запрещенной группировки были обнаружены и изъяты боеприпасы, оружие, наркотические вещества, поддельные документы и нацистская литература.

Владимир Соловьев прокомментировал сведения о готовящемся на него покушении и назвал «непростым» день, когда он впервые об этом узнал. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин», тележурналист заявил, что на Украине практика убийств журналистов уже возведена в «ранг национальной идеологии».

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Названы причины, по которым хотели убить Соловьёва


Обвиняемый по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьёва Максим Дружинин заявил, что ликвидировать телеведущего было приказано из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки СВО, пишет издание РИА Новости.

Фигурант уголовного дела заявил, что за убийство российского пропагандиста, участникам формирования полагалось вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Заказчиками преступления выступала СБУ Украины.  

 


Как планировали убить Владимира Соловьёва 


По словам стороны обвинения, преступники намеревались установить на автомобиле Соловьёва взрывчатое устройство. Также рассматривались такие варианты убийства как снайперский выстрел и взрыв с использованием доставщика пиццы.

Обвиняемые в покушении на убийство журналиста признались, что после совершения преступления, они должны были скрываться за границей. Кроме того, неонацисты рассматривали возможность ликвидации гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналиста ВГТРК Ольги Скабеевой.
 
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#россия
#оружие
#журналист
#преступники
#взрыв
#боеприпасы
#сво
#сбу
#покушение
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Венгрия собирается заблокировать антироссийские санкции ЕС при одном условии
МИД: Венгрия остановит санкции против РФ, если в них будет атомная энергетика
13 ноября 2023, 17:32

Фото: iStock/designer491

Венгрия намерена заблокировать 12-пакет антироссийских санкций, если в нём будет фигурировать атомная энергетика России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Отмечается, что Еврокомиссия представит проект 12-пакета санкций против России на этой неделе.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в Европе никто не решился объективно оценить ущерб, который был нанесён европейской экономике в результате введения предыдущих 11 пакетов санкций. 

Кроме того, по его словам, в Европе не хотят признавать, что санкции не достигли той цели, которую в них вкладывали. То есть, никак не навредили российской экономике. 

Таким образом, вести какие-то серьёзные обсуждения по поводу очередного санкционного пакета Венгрия не собирается. 

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#санкции
#евросоюз
#венгрия
#россия
#энергетика
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