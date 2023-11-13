В Совфеде оценили вероятность блокировки Калининграда силами НАТО

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Флот стран НАТО, за исключением США, вряд ли может представлять угрозу Балтийскому флоту, поэтому речи о блокировке Калининграда идти не может. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от российского города Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее СМИ сообщали, что командующий силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсен заявил о возможной блокировке Калининграда, в случае вступления России в вооружённый конфликт с балтийскими странами-членами альянса.
Шендерюк-Жидков с иронией прокомментировал заявление литовского полковника, заявив, что невозможно серьёзно относиться к стране, которая не смогла выделить ни одного генерала, и вынуждена «довольствоваться полковником».
Также он отметил, что постоянное обсуждение в балтийских странах противостояния с Россией лишь вызывает сожаление.
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Шендерюк-Жидков с иронией прокомментировал заявление литовского полковника, заявив, что невозможно серьёзно относиться к стране, которая не смогла выделить ни одного генерала, и вынуждена «довольствоваться полковником».
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Анастасия Чинкова