В Совфеде призвали обложить акцизом весь этанол российского производства

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Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что «мощное лобби» противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.
Она отметила, что метанол является сильнейшим ядом, который производится в объеме 4,5 млн тонн в год. Об этом она сообщила в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.
Производство такого объема метанола обусловлено его широким применением в химической промышленности. Спикер Совфеда подчеркнула, что его вкус и аромат не отличается от этилового спирта. По данным Минздрава, более 1 тысячи человек в год отравляются метанолом, отметила она.
Матвиенко предложила законодательно урегулировать внесудебный механизм уничтожения алкоголя, который изымается в рамках уголовных дел. Она также заявила о необходимости ввести акциз на весь этиловый спирт.
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Производство такого объема метанола обусловлено его широким применением в химической промышленности. Спикер Совфеда подчеркнула, что его вкус и аромат не отличается от этилового спирта. По данным Минздрава, более 1 тысячи человек в год отравляются метанолом, отметила она.
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Анастасия Крестьянова