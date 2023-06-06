В Совфеде призвали проверить школьное питание на пользу для здоровья

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Как пишут «Известия», Зленко предлагает профильным ведомствам проанализировать динамику заболеваемости детей в течение последних лет после введения бесплатного питания для младших школьников. Согласно данным Федерального центра мониторинга питания, родители выразили свое недовольство качеством школьного питания: 30% опрошенных были недовольны меню, а многие считали, что подаваемая еда холодная и невкусная.
Ранее на совещании Воробьёв отметил, что школьному питанию в столовых региона необходимо уделять повышенное внимание.