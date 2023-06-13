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Сенатор Цеков предупредил США о последствиях передачи Киеву снарядов с обедненным ураном
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По его мнению, поставки Украине вооружений с обедненным ураном могут привести к пагубным последствиям для стран Запада. Он пояснил, что на сегодняшний день, США и Великобритания представляют опасность для всего мирового сообщества. Они придерживаются позиции, что другие страны служат расходным материалом, а их собственные интересы превыше всего. Цеков назвал политических лидеров Штатов, страдающими от мании величия и отметил, что им пора одуматься.
Сенатор также выразил надежду на то, что Россия сможет образумить страны и повлиять на их намерения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Белом доме высказались о готовности предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном.
По его мнению, поставки Украине вооружений с обедненным ураном могут привести к пагубным последствиям для стран Запада. Он пояснил, что на сегодняшний день, США и Великобритания представляют опасность для всего мирового сообщества. Они придерживаются позиции, что другие страны служат расходным материалом, а их собственные интересы превыше всего. Цеков назвал политических лидеров Штатов, страдающими от мании величия и отметил, что им пора одуматься.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Белом доме высказались о готовности предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном.
Анастасия Крестьянова