В Совфеде прокомментировали прекращение выдачи Латвией любых виз россиянам

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Сенатор Цеков: «Пытаются прикрыть русофобию и русоненавистничество»
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Латвия, заявившая по прекращении выдачи любых виз россиянам, такими мерами просто прикрывает свою русофобию.
Ранее стало известно, что с 26 июня Латвия перестала выдавать любые визы гражданам РФ. Документы, которые россияне направили для получения виз до 25 числа, будут рассмотрены. Причиной такого решения стала непредсказуемость развития политических событий в России.
«Этими громкими заявлениями и своей оценкой ситуации они пытаются прикрыть свои самые главные качества, которые они признавать не хотят — русофобию и русоненавистничество», — отметил в беседе с RT Цеков.
Мелисса Тимофеева