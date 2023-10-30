В Совфеде рассказали, куда потратят семь триллионов рублей бюджета

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В 2024 году бюджет России в размере семи триллионов рублей будет выделен на финансирование различных ключевых социальных областей. Об этом сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в интервью «Парламентской газете».
По словам Перминовой, не придется отказываться ни от чего. Это решение обусловлено не только расширением географии страны, но и увеличением финансирования различных сфер деятельности.
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