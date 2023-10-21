В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море

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Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что руководству Латвии следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря, передает РИА Новости.
По мнению политика, «забавно слышать о перекрытии Балтийского моря от президента страны, флот которой состоит из 5 минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров».
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Он отметил, что так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.
Напомним, 8 октября компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе Balticconnector. Его перекрыли в связи с подозрением на утечку, которое позже подтвердилось.
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Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Он отметил, что так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.
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Екатерина Коршунова