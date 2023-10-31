Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

31 октября 2023, 03:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск разделяет взгляд президента России Владимира Путина на способ решения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости
Уточняется, что согласно позиции российского лидера урегулировать ближневосточный кризис можно только на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

«Папа Римский полностью разделяет взгляд РФ на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины, призывает к прекращению огня и перемирию, открытию гуманитарных коридоров, а также к немедленному освобождению всех заложников, взятых 7 октября», — цитирует агентство слова Севастьянова, поддерживающего отношения с понтификом.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

​Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать

Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине

США выступили против прекращения огня в Газе
#израиль
#армия
#министр
#кризис
#отношения
#путин
#рф
#папа римский
Читайте нас в
Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС
31 октября 2023, 04:45

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью текущей военной операции в секторе Газа является полное уничтожение движения ХАМАС, передает ТАСС.
«Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», - отметил израильский лидер в своем выступлении перед журналистами.

В настоящее время Израиль активно проводит операцию в секторе Газа, прилагая значительные усилия для достижения своей цели — уничтожения ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул решимость страны продолжать операцию до окончательной победы.

Читайте также:

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать

Израиль отказался прекращать огонь
#израиль
#страны
#мнение
#лидер
#папа римский
Читайте нас в
Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН
Делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН
31 октября 2023, 02:59

Фото: iStock/Askolds

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев желтую звезду в зале заседаний Совета Безопасности ООН, которая напоминает ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста.
«Мы будем носить эту звезду до тех пор, пока вы не осудите ужасные деяния ХАМАСа и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы придаем желтой звезде значение символа гордости», - цитирует его официальный сайт ООН.
Гилад Эрдан подчеркнул, что эта звезда будет напоминать о обязательстве защищать себя и сражаться. Это заявление и действие были сделаны в рамках публичного протеста и выражения позиции Израиля в ООН.

Читайте также:

Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

Небензя: удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право

«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
#сша
#мид
#сайт
#заявление
#право
#оон
#удар
Читайте нас в
На Украине сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
«Страна.ua» сообщила о взрывах в Миргороде Полтавской области
31 октября 2023, 01:47

Фото: iStock/RamonCast

В Миргороде Полтавской области были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, активировались системы противовоздушной обороны (ПВО). Эту информацию опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Украинские военные воздушные силы сообщили о тактической активности российской авиации, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких регионах.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги были услышаны в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В настоящее время тревога была снята.

Читайте также:

Под Одессой по судоремонтному заводу нанесли удар

«Почти не осталось боеприпасов»: ВС РФ точно бьют по складам ВСУ

Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ, почему приостановлено наступление
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Читайте нас в
Армия Израиля рассказала о потерях в своих рядах
Армия Израиля: число израильских военных, погибших при конфликте, достигло 315
31 октября 2023, 01:42

Фото: iStock/Gilnature

Число израильских военных, погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 315 человек, сообщили на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«На данный момент мы уведомили семьи 315 погибших военных ЦАХАЛ и 238 заложников, включая детей, женщин, пожилых людей и раненых, удерживаемых смертоносными организациями. Мы оказываем поддержку семьям погибших и заложников», - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
С начала конфликта, который вспыхнул после беспрецедентной ракетной атаки на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября, бойцы организации ХАМАС проникли в южные районы Израиля, открывая огонь как по военным, так и по гражданским. Кроме того, они взяли заложников. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, и более 5 тысяч человек пострадали.

Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать

Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине

Израиль отказался прекращать огонь
#израиль
#семьи
#человек
#путин
Читайте нас в
Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать
31 октября 2023, 01:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане заявил, что событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, невозможно найти оправдание. Об этом пишет РИА Новости.
«Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — цитирует агентство слова президента.

Путин напомнил, что на Ближнем востоке обострение конфликта началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине

США выступили против прекращения огня в Газе

Путин: Киев пытается инспирировать погромы в России
#операция
#израиль
#армия
#путин
Читайте нас в
Кадыров заявил о пресечении попытки устроить беспорядки в Чечне
30 октября 2023, 23:25

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти ночью 29 октября оперативно пресекли попытку устроить беспорядки в республике. Об этом пишет «Лента.ру».
Кадыров отметил, что СМИ во главе с министром по национальной политике Чечни Ахмедом Дудаевым обнаружили фейковые призывы и предостерегли жителей региона от необдуманных действий.

«Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», — добавил чеченский лидер.

Читайте также:

Рамзан Кадыров прокомментировал погромы в аэропорту Махачкалы

Кадыров заявил о переходе в «Ахмат» более 170 экс-бойцов «Вагнера»

Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон
#сми
#полицейские
#лидер
#рамзан кадыров
#чечня
Читайте нас в
США выступили против прекращения огня в Газе
США выступили против прекращения огня в Газе, так как это выгодно для ХАМАС
30 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/Im Yeongsik

Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения огня в Газе, так как они полагают, что такой шаг будет благоприятен для палестинской организации ХАМАС.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения огня в Газе, так как они полагают, что такой шаг будет благоприятен для палестинской организации ХАМАС.

«Мы не считаем, что в настоящий момент прекращение огня является правильным решением. По нашему мнению, прекращение огня будет в интересах ХАМАС», — цитирует Кирби РИА Новости.
Он подчеркнул, что, по оценке американских властей ХАМАС считается единственной стороной, которой выгодно прекращение боевых действий в секторе Газа, и поэтому США не поддерживают данную инициативу.

Читайте также:

Путин: Правящие элиты США — главные бенефициары мировой нестабильности

США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин

Пентагон: ВС США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии
#сша
#новости
#путин
Читайте нас в
Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон
Постпред Палестины в ООН Крайши призвал жителей Дагестана соблюдать закон
30 октября 2023, 22:59

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что по-человечески понимание негативную реакцию жителей Дагестана на обострение в Ближнем Востоке, которое привело к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости.
В то же время он подчеркнул, что в такие сложные времена важно уважать закон. Крайши также отметил, что поддержка Палестины ценится, но еще раз подчеркнул важность соблюдения законов даже в сложные моменты.

Читайте также:

Рамзан Кадыров прокомментировал погромы в аэропорту Махачкалы

МВД: В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале

Путин: События в Дагестане были начаты через украинские соцсети
#соцсети
#закон
#поддержка
#рамзан кадыров
Читайте нас в
Рамзан Кадыров прокомментировал погромы в аэропорту Махачкалы
Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал людей не митинговать
30 октября 2023, 22:38

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о вчерашних протестах, вспыхнувших в аэропорту Махачкалы.
Чеченский лидер опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.

«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», - отметил Кадыров. 

Глава Чечни отметил, что попытка подобной провокации вчера была и в Чечне, однако, она была оперативно и жестко пресечена.

Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Читайте также: 

МВД: В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале

Востоковед Сатановский: Протест в Махачкале вспыхнул из-за Турции и Украины

Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются вмешательством извне

 
#рамзан кадыров
#чечня
#дагестан
#протесты
Читайте нас в
Достижения.рф