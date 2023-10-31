В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

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Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск разделяет взгляд президента России Владимира Путина на способ решения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости
Уточняется, что согласно позиции российского лидера урегулировать ближневосточный кризис можно только на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Папа Римский полностью разделяет взгляд РФ на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины, призывает к прекращению огня и перемирию, открытию гуманитарных коридоров, а также к немедленному освобождению всех заложников, взятых 7 октября», — цитирует агентство слова Севастьянова, поддерживающего отношения с понтификом.
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Диана Аванесян