В спецслужбах Эстонии отказались комментировать информацию о Каллас и ее спруге

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Информация о премьер-министре Эстонии Кае Каллас и ее супруге Арво Халлике является государственной тайной, заявил заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии (КаПо) Мартин Арпо в интервью ERR.
«Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно», - прокомментировал ситуацию Арпо.
Ранее Каллас, на пресс-конференции правительства, заявила, что ничего не знала о бизнесе ее мужа Арво Халлика в России. Она также отметила, что в настоящий момент бизнес Халлика находится на завершающей стадии закрытия. Компания оказывает услуги только одной эстонской фирме, находящейся в России.
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