Радио1
Главная / Новости / Политика/ В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

09 августа 2023, 10:20

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 9 августа, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах зафиксировано более 800 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Домодедовском, Дмитровском и Лыткаринском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье местами прогнозируют небольшой дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья призывает пешеходов быть внимательными на дорогах.

В России вновь могут начать штрафовать за превышение средней скорости.

Политолог Орлов: Надо ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров.

#подмосковье
#телефон
#дождь
#шоссе
#минтранс
Читайте нас в
Путин внес в ГД проект об отмене информирования СЕ о военном положении в РФ
09 августа 2023, 10:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об изменении порядка информирования ООН и Совета Европы о введении или отмене военного положения или чрезвычайного положений в России. Такой документ Документ размещен в думской электронной базе.
Данные поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Таким образом, согласно поправкам, в случае введения в России военного или чрезвычайного положения исключается информирование генсекретаря Совета Европы об этом. При этом генсекретаря ООН информировать все же будут.

Также глава государства предложил исключить из закона «О чрезвычайном положении» о международных обязательствах МИД РФ, которые вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов объяснил, что что поправки необходимы, чтобы обрести полную независимость от международных организаций.

Читайте также:

Генерал Михайлов раскрыл, в каких регионах России могут ввести военные режимы

Путин пообещал продолжать программы льготной ипотеки

Путин назвал причину повышения ключевой ставки Центробанка
#мид
#данные
#мид рф
#поправки
#оон
#законы
#военные
Читайте нас в
Кандидат в сенат США заявила о необходимости распустить НАТО
Кандидат в сенат США Дайан Сэйр призвала распустить НАТО
09 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/dkfielding

Североатлантический альянс – это мертвая организация, которую необходимо было распустить еще в прошлом веке, считает кандидат в сенат США Дайан Сэйр в интервью «РИА Новости».
«Я думаю, НАТО должна быть распущена. Я считаю, ее следовало распустить, когда Германия воссоединилась (произошло объединение ГДР и ФРГ в 1990 году - ред.)», - прокомментировала ситуацию Сэйр.

По ее словам, НАТО уже «мертва». Внутри альянса уже есть много несогласных, и продолжительность его существования зависит лишь от того, сколько еще западные политики согласятся терпеть «американское безумие».

Однако, приводить примеры возможного разрушения НАТО Сэйр не стала. 

Ранее Сэйр заявила, что в США растёт число законодателей и простых граждан, которые выступают за прекращение финансирования ВСУ. 

Читайте также:

Милли: США не допустят сокращения боеприпасов из-за поставок на Украину

Сенатор США Баррассо: решение Байдена по индейским землям идет на пользу РФ

Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»
 
#сша
#нато
Читайте нас в
Сэйр: Всё больше американцев выступают против помощи Украине
09 августа 2023, 10:08

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Растёт число американских законодателей и простых граждан, которые выступают за прекращение финансирования ВСУ. Об этом сообщила РИА Новости независимый кандидат в Сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
Кроме того, Сэйр утверждает, что и среди сенаторов замечена такая тенденция. Сэйр привела в пример итоги голосования о выборе инспектора, который будет контролировать выделяемую помощь. В итоге поправка была отклонена – 51 против 48 голосов.

Сэйр отметила, что американский политик Марджори Тейлор Грин ранее внесла законопроект, согласно которому необходимо прекратить осуществление финансовой поддержки Украины. За это предложение проголосовали 89 членов Палаты представителей из 435. Несмотря на столь существенную разницу, по словам кандидата в Сенат, это намного больше, чем в предыдущие годы, когда выступающих «за» было два-три человека.

Также она заметила, что завершение конфликта на Украине напрямую зависит от целей США и Великобритании. Им необходимо отказаться от планов по уничтожению России, чтобы завершилась ситуация на Украине.

Читайте также:

Экс-советник Пентагона: Мир на Украине станет признанием поражения США

США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
#сша
#украина
#россия
#великобритания
Читайте нас в
Милли: США не допустят сокращения боеприпасов из-за поставок на Украину
09 августа 2023, 08:32

Фото: iStock/rarrarorro

В США не допустят сокращения числа боеприпасов до угрожающего уровня из-за поставок на Украину. Такое заявление сделал председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью изданию Washington Times.
«Пентагон тесно сотрудничает с оборонной промышленностью США, чтобы пополнять запасы как можно быстрее. Уровень помощи Украине не будет угрожать национальной безопасности США», - заявил Мирлли.

Он добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин проинструктировал относительно боеприпасов. Согласно этой инструкции, ни в одной категории боеприпасов не уровень не должен снизиться до угрожающей точки.

Таким образом, по словам Милли, США не поставят под угрозу собственные потребности и безопасность из-за поставок боеприпасов на Украину.

Читайте также:

Сенатор США Баррассо: решение Байдена по индейским землям идет на пользу РФ

Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»

Экс-советник Пентагона: Мир на Украине станет признанием поражения США
#сша
#безопасность
#пентагон
#мир
Читайте нас в
В Польше раскрыли намерения Киева свергнуть польское правительство
Польский политолог Журавский: Украина, США и Германия хотят сменить руководство Польши
09 августа 2023, 08:02

Фото: iStock/delray77

Польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский уверен, что США, Германия и Украина имеют некоторые планы по смещению правого правительства в Варшаве. Об этом он написал в статье на портале TVP.
«С мая произошел ряд дипломатических инцидентов в польско-украинских отношениях, что вызывает удивление и разочарование в Варшаве, однако международный контекст этих событий имеет "западное измерение"», - уверен Журавский.

Он объяснил, что Германия хочет свергнуть правящую в Польше правую партию «Право и справедливость», чтобы позже наладить отношения с Россией. При этом администрация в США воспринимает нынешнее польское руководство преградой в сотрудничестве между Штатами, ФРГ и Польшей.

Таким образом, политолог уверен, что Киев решил пойти по пути конфликта с правительством Польши и пытается выставить его конфликтующим и недееспособным. При этом Украина и США могут потерять Польшу в качестве союзника, и это пойдет только на пользу России, заключил эксперт.

Читайте также:

Wirtualna Polska: Польские туристы на Пхукете массово жалуются на российских

Seznam zpravy: Польша создает сильнейшую в Европе армию в кредит из страха перед Россией

Польша дополнительно направит тысячу солдат на границу с Белоруссией
#сша
#эксперт
#украина
#туристы
#кредит
#администрация
#германия
#фрг
#отношения
#политолог
#право
#польша
#киев
#солдат
Читайте нас в
Блинкен переговорил по телефону с отстраненным президентом Нигера Базумом
Блинкен призвал мятежников освободить президента Нигера Базума
09 августа 2023, 07:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом, а также призвал мятежников немедленно освободить лидера страны вместе с семьёй.
«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса», - написал Блинкен в своей соцсети.

Он также подчеркнул, что США выступают за немедленное освобождение Базума вместе с семьёй.

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был свергнут с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои полномочия, а госструктуры можно восстановить. Премьер отметил, что впереди грядет саммит ЭКОВАС, а оставшиеся перед ним дни, дают надежду на радостный исход. В настоящее время свергнутый министр находится в Париже.

Читайте также:

Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну

Студенты РУДН из Нигера не покинули Россию

Большинство жителей Нигера поддерживают ситуацию в стране

#сша
#соцсети
#президент
#страны
#министр
#саммит
#блинкен
Читайте нас в
Дайан Сэйр: страх перед США заставил Японию называть виновника ядерных бомбардировок
09 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/blew_i

Япония «забыла» о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки из-за страха перед США. Так считает независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
6 и 9 августа в Японии ежегодно вспоминают жертв ядерной атаки США в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. При этом в минувшее воскресенье в рамках церемонии в Хиросиме выступали американские политики, которые не упомянули тот факт, что бомбы были сброшены именно Штатами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своей речи, которая была посвящена ядерной бомбардировке Хиросимы, не стал упоминать США.


«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать. Этих рычагов становится все меньше и меньше», - цитирует РИА Новости Сэйр.

По ее словам, лидеры многих стран, особенно африканских, уже поняли это, и перестали вести себя трусливо.

Читайте также:

Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия

«Счёт пойдёт на миллионы»: Сивков предсказал скорое повторение Хиросимы и Нагасаки

РФ выразила посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*
#сша
#страх
#оон
#новости
#трагедия
Читайте нас в
Сенатор США Баррассо: решение Байдена по индейским землям идет на пользу РФ
09 августа 2023, 07:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо считает, что решение действующего президента США Джо Байдена сделать национальным памятником земли Аризоны, где находится место рождения уран, пойдет на пользу России, при этом навредит Штатам.
«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим», - приводятся слова Баррассо на сайте сената.

Он напомнил, что ранее сенат США хотел увеличить производство урана, чтобы перестать зависеть от России. По его словам, сейчас не самое лучшее время для Штатов, чтобы блокировать доступ к ресурсам.

Напомним, 8 августа Байден объявил земли в районе парка Большой каньон национальным памятником. Отмечается, что такое решение делает невозможной добычу урана в тех местах.

При этом сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль заявил, что руководство Украины является «командой младших школьников», у которой нет никаких шансов победить Россию.

Читайте также:

Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за поддерживания ОПЕК+ цен на нефть

Трамп заявил, что способен предотвратить третью мировую войну

В США призвали не финансировать Украину из-за отказа от рождественского перемирия
#сша
#президент
#производство
#байден
Читайте нас в
Посол Антонов: США пытаются уйти от ответственности за срыв договоренностей по зерновой сделке
09 августа 2023, 06:19

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Администрация США проводит целенаправленную информкампанию, направленную на то, чтобы избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.
«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел», — заявил посол.

Тем не менее, Анатолий Антонов отметил, что Москва оставляет дверь для реализации черноморской инициативы открытой. Для этого, по его словам, Вашингтону и его союзникам нужно, по большому счету, лишь одно: «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки».

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.

Читайте также:

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон ответил на все вопросы Москвы по зерновой сделке

Госдеп США потребовал от России ясности по ее требованиям о зерновой сделке

Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна

#сша
#россия
#посол
#зерновая сделка
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников